Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è disponibile da oggi, ecco il filmato d’apertura

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è disponibile da oggi

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è disponibile da oggi su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Per chi aveva preordinato il gioco in digitale, era già disponibile l’accesso anticipato di 72 ore, dunque qualche fortunato utente potrebbe averlo già terminato, ma in ogni caso Square Enix ha pubblicato la spettacolare sequenza di apertura che vede protagonista Garland, storico villain del primo Final Fantasy.

Questa una descrizione del gioco:

“Il ricordo della lotta giacerà nel profondo dei loro cuori…” Combatti e sconfiggi il nemico senza pietà con tantissime abilità e personalizza la squadra e l’esperienza di gioco grazie ai diversi livelli di difficoltà, alle varie classi e a un vasto arsenale di armi.

Quando i Cristalli torneranno a splendere, giungerà una nuova era di pace o un’altra ondata di oscurità? O forse…

Preordinando il gioco gli utenti riceveranno:

Arma Ribelle

L’arma Ribelle è inclusa anche nei bonus di pre-acquisto.