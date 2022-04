Pillole Indie #31: Fantasy Friends: Under The Sea

Piattaforme : Nintendo Switch, Microsoft Windows, PS4

Developer: Xaloc Studios

Publisher: Just For Games

Data d'uscita: 24/9/2021

Genere: Educativo, Lifestyle, Simulatore, Arcade

Versione testata: Nintendo Switch

Fantasy Friends: Under The Sea è un titolo che ci porterà in un mondo subacqueo ricco di fantastiche creature marine. Sviluppato dalla Xaloc Studios e pubblicato dalla Just For Games, questo è un titolo dedicato ai bambini per cimentarli nel nuovissimo monto di Fantasy Friends.

Verremo portati in questo mondo sotto il livello del mare, in una piccola piazza, qui incontreremo una sirena molto amichevole, Aurea, che ci spiegherà cosa fare. Il nostro compito sarà quello di collezionare tutti e dodici nuovi animaletti facendo schiudere le loro uova. Queste saranno posizionate su tre piedistalli nella sala principale, tenendole al calduccio e coccolandole esse si schiuderanno e inizierà la conoscenza di nuovi animaletti. Le prime uova saranno gratuite, quelle successive invece saranno sbloccabili utilizzando i nostri risparmi ma quello che uscirà fuori sarà una sorpresa.

La piazza sarà personalizzabile con alcune strutture, inizialmente de avremo solo sei: stella marina, barchetta, una testa dell’isola di Pasqua, un lecca lecca ed un salvagente. Potranno essere sbloccati i successivi tramite le uova.

Subito dopo la schiusa potremmo dare un soprannome al nostro nuovo amico, per poi portarlo nella sua nuova casa. Queste creature dovranno essere curate, dandogli del cibo o facendo altro. Li nutriremo inizialmente con un biberon fino alla loro evoluzione; gli faremo il bagnetto con svariate spugne, si, sotto il mare; li coccoleremo ed in fine giocheremo con loro in svariati mini-giochi. Tutta questa cura servirà per guadagnare punti che potranno essere utilizzati per sbloccare le nuove uova o vari accessori.

Uno dei punti di forza di Fantasy Friends: Under The Sea è decisamente la varietà di skin che si possono sbloccare per i vari animaletti. Ogni animaletto è unico e cambieranno anche i suoi gusti; ogni compagno avrà un gioco preferito o un suo cibo, sarà compito dei più piccoli ricordarsi di questo e accudirli nel modo giusto.

La grafica è molto semplice, decisamente molto ben vista dal pubblico a cui è diretto il gioco. La localizzazione è anche italiana, quindi sarà facile capire i dialoghi, anche se sono molto più ridotti rispetto al primo capitolo, in modo che anche chi non sa leggere bene può tranquillamente leggere con calma.

Un tratto negativo del gioco è il prezzo, acquistabile con 19.99€ sono poche le cose che si possono fare all’interno del titolo, diciamo che con un prezzo inferiore la qualità sarebbe stata perfettamente accettata. Bisogna considerare anche che questo capitolo è molto simile al precedente, per alcuni tratti si può considerare anche uguale.

In Sintesi Fantasy Friends: Under The Sea è un titolo dedicato ai più piccoli. Con i suoi nuovi dodici personaggi verremo portati in un mondo sommerso dove li accudiremo e ci giocheremo. La localizzazione è in italiano ed i dialoghi sono molto brevi, così da permettere a chi non sa leggere ancora bene di poter capire quello che c’è da sapere. Voto: 6.5

✓ Pro:

Grafica ottimale

Adatti ai bambini

✘ Contro:

Molto simile al primo capitolo

Basso rapporto qualità/prezzo

