Starfield: il nuovo video presenta il companion Vasco

Conosciamo uno dei principali companion di Starfield

Bethesda ha diffuso un nuovo video dedicato a Starfield, l’ambizioso RPG open world spaziale che arriverà l’11 novembre esclusivamente su Xbox Series X|S, PC e Xbox Game Pass.

Il nuovo video ci presenta Vasco, uno dei companion presenti nel gioco. Si tratta di un robot esploratore di Constellation che accompagnerà il giocatori nei suoi viaggi attraverso la galassia di Starfield.

Starfield è il primo nuovo universo in 25 anni da Bethesda Game Studios, i pluripremiati creatori di The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4. In questo gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle, crea il personaggio che desideri ed esplora con una libertà senza precedenti in un epico viaggio per scoprire la risposta al più grande mistero dell’umanità.