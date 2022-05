The Last of Us: lo sviluppo del remake quasi ultimato, in arrivo a fine anno su PS5?

Sony potrebbe puntare sul remake di The Last of Us per le festività natalizie di PS5

Il remake di The Last of Us potrebbe essere una delle sorprese di fine anno che Sony intende proporre su PlayStation 5.

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in anteprima e con puntualità tutte le nostre News iscrivendovi al Canale Telegram, il nostro canale tematico.

Secondo il giornalista Jeff Grubb, Naughty Dog sarebbe già nelle fasi finali dello sviluppo del remake di The Last of Us, la cui presentazione sarebbe ormai solo questione di tempo e la successiva pubblicazione potrebbe avvenire entro le festività di fine 2022 in esclusiva su PlayStation 5.

Naughty Dog è inoltre al lavoro sulla fantomatica modalità multiplayer di The Last of Us Parte 2, che secondo le ultime indiscrezioni avrebbe subito un reboot nel corso dello sviluppo. Inoltre, l’uscita del remake di The Last of Us potrebbe accompagnarsi all’uscita della serie TV prodotta per HBO.

Fonte