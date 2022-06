NieR: Automata annunciato per Nintendo Switch e con nuovi contenuti tratti da Re[in]carnation

NieR: Automata arriva su Nintendo Switch con una nuova “incarnazione”

Nintendo e Square Enix hanno annunciato che NieR:Automata: The End of YoRHa Edition arriverà su Nintendo Switch ed è ora prenotabile in edizione fisica e digitale.

L’edizione fisica include un’illustrazione simbolica realizzata dal character designer Akihiko Yoshida e includerà una nuova illustrazione di copertina reversibile con A2 realizzata dal bozzettista Koda Kazuma.

I giocatori combattono controllando gli androidi 2B, 9S e A2 per riconquistare il mondo dalle macchine e scoprire verità sull’umanità dimenticate da tempo. NieR:Automata The End of YoRHa Edition offre il gioco base e il DLC 3C3C1D119440927, che include tre impegnativi colossei e costumi aggiuntivi. All’arrivo del gioco su Nintendo Switch, sarà inoltre possibile scaricare gratuitamente il DLC 6C2P4A118680823. Questo DLC, esclusivo per Nintendo Switch, include sei nuovi costumi e quattro nuovi accessori con cui modificare l’aspetto dei personaggi. Il DLC include anche due skin per pod basati sul popolare titolo mobile NieR Re[in]carnation.

Ecco la nuova illustrazione: