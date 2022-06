Dragon Quest Treasures in arrivo il 9 dicembre, in esclusiva Nintendo Switch

Dragon Quest Treasures arriva su Nintendo Switch

Square Enix ha annunciato oggi che la nuova avventura RPG di caccia al tesoro DRAGON QUEST® TREASURES verrà lanciata in tutto il mondo per Nintendo Switch™ il 9 dicembre 2022. Uno spin-off completamente nuovo della serie DRAGON QUEST, DRAGON QUEST TREASURES, vi trasporterà nelle avventure dei fratelli Erik e Mia, apparsi per la prima volta in DRAGON QUEST XI: Echoes of an Elusive Age.

I giocatori prenderanno il controllo di Erik e Mia mentre esplorano il paradiso di un cacciatore di tesori dove li attende un’avventura sconfinata. Il bottino può essere nascosto nei luoghi più diabolici e inaccessibili, quindi i giocatori devono reclutare una varietà di mostri e utilizzare le loro abilità uniche di caccia al tesoro. Queste affascinanti creature aiuteranno i giocatori a correre su campi aperti, scalare scogliere con un solo balzo e planare su voragini. Forniranno anche assistenza nelle battaglie contro cacciatori di tesori rivali! La raccolta di tesori aumenterà il valore del caveau del giocatore, consentendo loro di espandere la propria base e costruire la propria brigata di mostri amichevoli.