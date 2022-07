Phantasy Star Online 2 e New Genesis arrivano in occidente su PlayStation 4

Phantasy Star Online 2 arriva finalmente su PlayStation 4 in occidente

Dopo un lungo periodo di esclusività su console Xbox, SEGA ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Phantasy Star Online 2 e Phantasy Star Online 2: New Genesis su PlayStation 4 il 31 agosto.

Phantasy Star Online 2 è stato lanciato per la prima volta per PC il 4 luglio 2012 in Giappone, seguito da PS Vita il 28 febbraio 2013, PlayStation 4 il 20 aprile 2016 e Switch tramite streaming cloud il 4 aprile 2018.

La versione inglese è stata lanciata per la prima volta in Nord America per Xbox One il 14 aprile 2020 e PC il 27 maggio 2020, seguito da un lancio mondiale su entrambe le piattaforme il 5 agosto 2020.