Valkyrie Elysium arriverà il 29 settembre, nuovo trailer

Valkyrie Elysium arriverà a settembre

SQUARE ENIX ha annunciato che VALKYRIE ELYSIUM, un nuovo GdR d’azione della serie VALKYRIE, uscirà il 29 settembre 2022 su PlayStation 5 e PlayStation 4 e l’11 novembre 2022 su STEAM.

Sviluppato da Soleil Ltd., VALKYRIE ELYSIUM si ispira alla ricca mitologia norrena per presentare una storia originale ambientata in un mondo sull’orlo della distruzione, pieno di pericoli e di combattimenti frenetici. Inoltre, il 29 settembre, su PS5 e PS4 uscirà VALKYRIE PROFILE: LENNETH, un port digitale del classico per PSP.

VALKYRIE ELYSIUM sarà disponibile in versione standard fisica e digitale su PS5 e PS4, mentre su PC (tramite STEAM) sarà disponibile solo un’edizione standard digitale. Ci sarà anche una Digital Deluxe Edition disponibile su tutte le piattaforme.

La Digital Deluxe Edition per PS5 e PS4 include:

Accesso anticipato di 72 ore al gioco completo;

Oggetto di gioco “Svartaljr: spada della dea degli inferi”;

La versione digitale di VALKYRIE PROFILE: LENNETH (versione per PS4/PS5*), l’amato primo capitolo della serie VALKYRIE finalmente disponibile anche su console moderne.

La Digital Deluxe Edition per STEAM include l’oggetto di gioco “Svartaljr: spada della dea degli inferi”.

SQUARE ENIX offre anche i seguenti bonus pre-order su ogni piattaforma:

PS5 e PS4: Oggetto di gioco “Alscir: spada del dio della luce”**; Avatar di VALKYRIE ELYSIUM***.

STEAM: 72 ore di accesso anticipato; Sfondi originali.



Inoltre, chi acquista VALKYRIE ELYSIUM per PS4 potrà anche scaricare la versione PS5 del gioco