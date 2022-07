Bayonetta 3 arriverà il 28 ottobre su Nintendo Switch

Bayonetta 3 arriverà su Nintendo Switch nel mese di ottobre

Nintendo e Platinum Games hanno annunciato ufficialmente che Bayonetta 3 arriverà su Nintendo Switch il 28 ottobre.

Il 30 settembre invece arriverà in edizione limitata il primo Bayonetta, in edizione fisica su cartuccia che sarà esclusiva di alcuni negozi e del My Nintendo Store.

Ecco la descrizione di Bayonetta 3:

In questa terzo appuntamento della serie Bayonetta, l’inarrestabile Umbra Witch deve unire le forze con alcuni volti familiari, la misteriosa Viola e una moltitudine di altre Bayonetta per impedire a Homunculi di fabbricazione umana di scatenare il caos. Nel gioco, farai uso delle armi malvagie di Bayonetta e della nuova potente abilità Demon Masquerade per far esplodere, calpestare e sbattere i nemici con emozionanti combo esagerate e poteri demoniaci. Dimostra di essere la strega più cattiva in circolazione combattendo un male deciso a far precipitare l’umanità nelle profondità del caos.

“A Trinity Masquerade Edition” sarà disponibile anche presso rivenditori selezionati e nel My Nintendo Store. Questa edizione includerà un artbook da 200 pagine dedicato all’intera trilogia di Bayonetta con tre case di gioco reversibili, uno per ogni titolo, che si combinano per formare un’incredibile grafica panoramica. Maggiori dettagli sulla Trinity Masquerade Edition e sui preordini saranno rivelati in futuro.

E’ stato poi confermato che Nintendo ha veramente lasciato carta bianca a Platinum Games di sfoggiare la sensualità della protagonista grazie ad un filtro per la nudità chiamato “naive angel mode”, che permette di nascondere le nudità dei protagonisti.