I migliori videogiochi a tema cannabis

Tutto ciò che ruota intorno alla cannabis suscita da sempre un grande interesse, tanto che spesso la ritroviamo con un ruolo da protagonista al cinema, in diverse produzioni, o anche nei videogiochi. Proprio su quest’ultimo aspetto ci vogliamo soffermare, per comprendere come l’argomento sia trattato nel settore videoludico. Esistono tanti videogame a tema, a partire da prodotti come alcuni videogiochi che danno la possibilità di cimentarsi nella coltivazione virtuale di piantine. Insomma, le possibilità sono davvero tante per gli appassionati. Vediamo quali sono tutte le novità in tema videoludico che hanno a che fare con l’argomento.

Hempire

Chi si dedica a tutto ciò che ha a che fare con i semi autofiorenti sa benissimo che tutto il processo si basa su delle azioni molto delicate e da pianificare con attenzione. Lo stesso si può dire di ciò che avviene nel mondo virtuale di Hempire, un gioco a tema che pone l’obiettivo agli utenti di creare delle infiorescenze e di cimentarsi nella coltivazione, all’interno di un vero e proprio laboratorio, che consente di usufruire di tutti gli strumenti necessari.

Questo videogioco mette a disposizione tantissime opportunità di divertimento, tutte all’insegna del relax, con qualche dettaglio di tipo gestionale. Bisognerà, infatti, espandere l’attività nel corso del tempo, dedicandosi a diverse azioni interessanti, come la possibilità di cucinare dei biscotti o di creare l’olio. Allo stesso tempo proprio l’aspetto gestionale permetterà di svolgere numerose altre attività all’interno del videogioco, come quella che riguarda la gestione del magazzino.

Weed Shop

Un altro prodotto videoludico a tema molto interessante è quello che si chiama Weed Shop. Questo titolo consente di mettere alla prova le proprie abilità, coinvolgendo i giocatori nella coltivazione, ma anche nella gestione di un vero e proprio negozio.

In una fase iniziale il negozio sarà vuoto, ma nel mondo virtuale di Weed Shop avremo a disposizione una stanza nella quale iniziare con la coltivazione della cannabis. Bisognerà, quindi, dedicarsi a fornire le giuste cure alle piante, compresa quella che riguarda l’acqua.

All’interno dell’applicazione sarà possibile anche utilizzare alcuni bonus disponibili in maniera completamente gratuita nel corso del gioco, che permetteranno di avere a disposizione diversi strumenti e ulteriori semi per procedere alla coltivazione.

Weed Crush

Dopo aver parlato dell’aspetto più gestionale all’interno di alcuni videogiochi molto interessanti e divertenti, non possiamo non citare un altro prodotto assolutamente da provare. Si tratta di un puzzle game, un gioco che senza dubbio farà trascorrere parecchio tempo alle prese con un grande divertimento.

Il funzionamento è quello tipico dei giochi puzzle. Basterà, infatti, mettere in fila tre icone dello stesso tipo per farle scomparire dal tabellone di gioco. In questo modo guadagneremo punti e potremo di volta in volta passare al successivo livello. Stiamo parlando di un gioco molto ampio, considerando che è composto da ben 250 livelli tutti diversi.

Naturalmente non mancano anche in questo prodotto videoludico, come spesso succede nel caso dei puzzle game, dei bonus molto interessanti. Ad esempio è possibile ottenere degli speciali bonus che permettono di togliere dalla schermata di gioco delle tessere dello stesso colore, per raggiungere l’obiettivo con una maggiore velocità.

Helix Weed Game

Infine suggeriamo, in questa lista di videogiochi, Helix Weed Game. Si tratta di un prodotto videoludico molto divertente, che si rifà a quei giochi nei quali bisogna far passare una pallina dal punto più alto fino in fondo, una pallina che ovviamente rimbalza ovunque.

Il gioco in questione si basa proprio su questo meccanismo e mette a disposizione tanti labirinti e tanti percorsi assolutamente tutti da esplorare nel corso dell’avventura che Helix Weed Game propone ai giocatori che decidono di provarlo. Un altro videogame davvero da non perdere.