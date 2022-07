Marvel’s Spider-Man: Remastered – ecco le caratteristiche della versione PC

Ecco le caratteristiche inedite che avrò la versione PC di Spider-Man: Remastered

Marvel’s Spider-Man: Remastered arriverà su PC il 12 agosto e per l’occasion sono stati finalmente svelati maggiori dettagli sulle caratteristiche grafiche uniche che avrà questa versione.

“Per realizzare le versioni PC, noi di Insomniac Games ci siamo avvalsi del prezioso supporto di Nixxes Software, nostri partner all’interno dei PlayStation Studios ed esperti nello sviluppo su questa piattaforma. Dopo un intero anno di lavoro, oggi siamo finalmente pronti a illustrarvi in dettaglio tutte le caratteristiche e i miglioramenti che troverete nella versione PC di Marvel’s Spider-Man Remastered, disponibile dal 12 agosto”.

Ecco le feature grafiche della versione PC:

Il gioco supporta i riflessi in ray tracing sugli hardware in grado di gestirli. Sono presenti diversi livelli di qualità dei riflessi, inclusa una nuova modalità ad alte prestazioni che eleva al massimo la quantità di dettagli che potrete ammirare mentre vi dondolate e combattete il crimine nella New York della Marvel.

La tecnologia NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) incrementa le prestazioni grafiche utilizzando i processori IA Tensor Core presenti solo nelle GPU RTX, migliorando il frame rate senza compromessi in termini di qualità dell’immagine.

La tecnologia NVIDIA DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing) è una modalità anti-aliasing basata su IA che permette ai giocatori dotati di GeForce RTX di dedicare parte della potenza della GPU al miglioramento della qualità dell’immagine.

Oltre alle diverse risoluzioni standard, il gioco consente di scegliere tra varie proporzioni dello schermo, tra cui i 21:9 ultrawide, i 32:9 panoramici e le configurazioni multischermo NVIDIA Surround*. Se avete tre monitor, questo è il gioco perfetto per sfruttarli al meglio!

Molti altri sistemi di renderizzazione sono ora liberamente personalizzabili, con nuove opzioni di regolazione dei livelli di qualità e degli algoritmi. Alcuni esempi sono l’occlusione ambientale, i filtri delle texture, il livello di dettaglio, le ombre e molto altro. Il gioco supporta le modalità di renderizzazione in finestra, a schermo intero e a schermo intero esclusivo.

Oltre alle funzionalità grafiche, sono state introdotte diverse opzioni e personalizzazioni relative alle periferiche. Il supporto al controller DualSens per PlayStation, per esempio, permette ai giocatori PC di sfruttare appieno i grilletti adattivi e il feedback aptico. Chi preferisce mouse e tastiera, invece, può configurarne liberamente i comandi sia per il gioco, sia per la gestione dei menu. Il supporto a Steam Input garantisce numerose opzioni di riconfigurazione, a cui si aggiungono le varie funzioni di accessibilità presenti nel gioco. Marvel’s Spider-Man Remastered supporta inoltre gli achievement e i salvataggi su cloud su Steam ed Epic Games Store.

Pre-acquistando il gioco prima dell’uscita avrete diritto a:

Sblocco anticipato di tre costumi di Spider-Man Il supertecnologico costume Iron Spider L’inconfondibile costume Spider-Punk L’originale costume Velocity

Sblocco anticipato del gadget da combattimento Spider-drone

5 punti abilità extra con cui potenziare Spidey