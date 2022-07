Persona 5 Royal: niente uprade da PS4 a PS5, bisogna ricomprare il gioco

ATLUS non offrirà upgrade da PS4 a PS5 per Persona 5 Royal

Come purtroppo si sospettava, ATLUS ha confermato sul sito ufficiale che non sarà possibile effettuare l’upgrade da PS3 a PS5 per Persona 5 Royal, dunque andrà nuovamente ricomprato.

Si tratta di una decisione senza dubbio un po’ discutibile nei confronti di una grande cerchia di fan che hanno supportato questo capitolo fin dall’arrivo su PlayStation 3. Inoltre non aiuta il fatto che su Xbox sarà invece presente lo smart delivery di Microsoft che permetterà di avere accesso alla miglior versione del gioco in base alla piattaforma in uso tra Xbox One, Series X e PC.

Non ultima la presenza su Xbox Game Pass. Fattori questi che rischiano di sminuire in maniera importante l’uscita su PlayStation 5 di Persona 5 Royal.

In ogni caso, se i 60 fotogrammi al secondo per voi non sono veramente un problema, vi ricordiamo che la versione PS4 Pro di Persona 5 Royale è stata aggiornata per supportare i 4K e 30 fotogrammi al secondo. Grazie alla retrocompatibilità di PlayStation 5 è possibile accedere a questi upgrade per goderselo nel miglior dei modi, anche senza i 60 fotogrammi al secondo.

Vi ricordiamo che Persona 5 Royal sarà disponibile su Xbox, PC e PlayStation 5 dal 21 ottobre 2022.