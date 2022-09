Metal Gear Solid 3: ancora conferme sul remake di Virtuos, una nuova remaster della saga è in arrivo

Il remake di Metal Gear Solid 3 è sempre più una certezza

E’ dallo scorso anno che si parla insistente dell’esistenza del remake di Metal Gear Solid 3, progetto che secondo le indiscrezioni KONAMI avrebbe affidato allo studio cinese Virtuos.

E proprio mentre nella giornata di ieri KONAMI ha confermato per il 16 settembre, al Tokyo Game Show, la presentazione di un titolo legato a “una saga molto amata in tutto il mondo”, il portale VGC rincara la dose affermando nuovamente che il remake del gioco è attualmente in sviluppo e sarà affiancato da una nuova collection della trilogia.

La nuova remaster probabilmente sostituirà la precedente collection in HD che è stata delistata in tempi recenti dagli store online. La nuova collection includerà, per la prima volta in assoluto anche il primo Metal Gear Solid per PlayStation 1 e la sua uscita è prevista su pressoché tutte le piattaforme attive sul mercato, quindi probabilmente anche Nintendo Switch.

Il report sottolinea inoltre che KONAMI avrebbe intenzione di riproporre questi giochi anche singolarmente, senza forzare l’acquisto agli utenti del pacchetto completo. Ricordiamo che su Xbox One e Xbox Series X/S la prima remaster collection di Metal Gear Solid 2 e 3 è giocabile in retrocompatibilità via disco o in digitale.

Fonte: VGC