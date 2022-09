Tencent ha comprato il 50% di Ubisoft

Tencent ha comprato la metà di Ubisoft

Circa un mese fa, era stato riportato che Tencent stava cercando di possedere una grossa fetta di Ubisoft. Ora sappiamo che il suo investimento è più una mossa indiretta per aumentare la sua partecipazione nella società. Tencent non sta rilevando Ubisoft, ma sta aumentando il suo investimento comprando il 49% delle azioni della società francese.

Stephen Totilo di Axios ha riportato la notizia su Twitter.

“[Tencent] sta investendo molto in [Ubisoft]”, scrive, “annunciando un nuovo investimento di 300 milioni di euro in Guillemot Bros, la società gestita dai co-fondatori di Ubisoft”. Questo investimento consente alla famiglia Guillemot di mantenere il controllo di Ubisoft, qualcosa che cerca di mantenere da maggio 2022. L’investimento di Tencent nel gruppo è una quota del 49,9%, il che non gli conferisce il controllo.

Inoltre, Tencent non avrà un posto nel consiglio di amministrazione né di Guillemot Bros né di Ubisoft, anche se il suo maggiore investimento genererà comunque un profitto, ovviamente.

Tuttavia, la partecipazione di Tencent in Ubisoft aumenterà fino a quasi il 10%, mentre quella dei Guillemot può raggiungere quasi il 30%. Ciò comporta un voto combinato considerevole, sebbene non abbastanza grande da porre il veto o controllare a titolo definitivo la direzione di Ubisoft.

Come risultato del nuovo investimento, Tencent porterà alcuni dei franchise di Ubisoft nei mercati mobile e PC in Cina.

Questo non è l’unico investimento di Tencent. Di recente la società è diventata il secondo azionista di maggioranza di From Software grazie all’investimento combinato con Sony. Maggiori dettagli nel nostro articolo dedicato.