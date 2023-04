Pillole Indie #52: Chenso Club

Chenso Club

Piattaforme : Switch, Ps4, Xbox One, Steam

Developer : Pixadom

Publisher : Curve Digital

Data d'uscita : 01/09/2022

Genere : Azione, Platform, Avventura

Versione testata : Switch

Chenso Club è un picchiaduro platform a scorrimento laterale ricco di azione, ci avventureremo tra alieni e livelli per un’esperienza ritmata e divertente. Il titolo è stato creato dalla Pixaldom, questa casa si trova all’inizio del suo percorso, con all’attivo solo altri due titoli: It’s Dark Inside e Hayfever.

Chenso Club non perde tempo, gli alieni stanno attaccando la Terra. C’è solo un’ultima difesa a disposizione, un androide, chiamata Blue, che con le sue motoseghe sbaraglierà i primi avversari. Per parecchio tempo hanno provato ad avviarla ma senza successo, uno degli alieni è riuscito involontariamente nell’impresa. Conosceremo la storia attraverso delle vignette ed i dialoghi con altri personaggi. Inizialmente la trama sembrerebbe piuttosto semplice, man mano che si continua però verranno toccati argomenti importanti come il lutto ed il rifiuto che ci faranno domandare chi sono i veri cattivi.

La nostra avventura ha inizio: cinque mondi da affrontare, ciascuno diviso in due fasi ed un boss. Con lo scontro finale delle varie ambientazioni sbloccheremo delle nuove protagoniste da utilizzare. Ognuna di esse ha un proprio stile: forza, velocità, magia, etc… Le abilità di base sono uguali per tutte: attacco leggero, speciale, caricato e lo scatto. I primi possono essere concentrati con la possibilità di dargli una direzione dandoci l’occasione di attaccare il nemico da noi scelto. Le cinque protagoniste sono: Blue, che è molto equilibrata; Carmine, che ha una minore velocità ma infligge più danni; Plum, che affronterà gli alieni con la sua magia; Alice, la più agile che attira i nemici a se con il suo amato rampino; Molly, che ha più mobilità ed è capace di volare con il suo jet pack.

Sarà possibile spostarci tra i vari mondi a nostro piacimento, dandoci così la possibilità di esplorarli con più personaggi e affrontarli seguendo il nostro stile preferito. Gli alieni sono facili da abbattere usando gli attacchi normali ma alcuni saranno più tosti, ad ogni morte però ritorneremo all’inizio del livello. Avanzando i danni che riceveremo si faranno sempre più ingenti e non sarà possibile recuperare la vita ad ogni passaggio di zona. In Chenso Club sarà possibile giocare in coop, basta collegare un secondo controller ed il gioco è fatto.

Potremmo fare anche quest secondarie, che partono dal sopravvivere per un determinato lasso di tempo per Mr. Time, al rimuovere tutta la spazzatura dal nostro campo visivo. Completandole i vari personaggi che ci daranno la missione diventeranno i nostri followers su una piattaforma chiamata Chirp. Accumulando vari oggetti d’oro e accedendo a quest’app acquisteremo dei vantaggi.

La grafica di Chenso Club prende ispirazione dagli arcade in stile pixel, essa presenta colori vivaci che non si confondono tra di loro. La dinamicità degli elementi a sfondo è molto importante per titoli appartenenti a questo genere, anch’essa non crea conflitto col tutto. Il comparto sonoro riesce a dare un’esperienza che coinvolge a 360° ed i suoni sono soliti per il genere platform 2D. La localizzazione presenta l’italiano, il che è essenziale per riuscire a capire bene la trama per chi mastica poco l’inglese.

In Sintesi Chenso Club è un picchiaduro platform a scorrimento laterale ricco di azione. Interpreteremo i panni delle cinque protagoniste per poter sconfiggere gli invasori alieni. Consigliato per gli amanti dei platform in 2D con elementi di giochi d’azione. Grafiche e colonne sonore ottime, con la lingua in italiano non ci saranno problemi ad ambientarci in questo mondo. Voto: 7.5

Pro:

Ottimo compartimento grafico e sonoro

Combattimento semplice

Più modalità di gioco

✘ Contro:

Non adatto ai principianti

