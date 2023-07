Xbox Game Pass: 11 Bit Studios porterà il suo catalogo nell’abbonamento

11 Bit Studios porterà il suo catalogo di giochi su Xbox Game Pass

11 Bit Studios ha annunciato di aver siglato una partnership con Microsoft per portare su Xbox Game Pass il catalogo dello studio, che annovera titoli del calibro di Frostpunk e This War of Mine.

“Il consiglio di amministrazione di 11 bit studios SA (di seguito la “Società”) informa che la Società ha ricevuto un accordo firmato con Microsoft Corporation con sede a Washington, USA, il cui oggetto è la realizzazione di giochi selezionati dal portafoglio della Società (di seguito “ Games”) disponibile nel programma Game Pass gestito da Microsoft Corporation. In base all’accordo, i diritti sui Giochi rimarranno alla Società. A giudizio della Società, rendere disponibili i Giochi nel programma Game Pass avrà un impatto significativo e positivo sui risultati finanziari della Società nei periodi successivi. L’elenco dei giochi coperti dal contratto sarà annunciato in un secondo momento.

Fondata nel 2010 da ex membri di CD Projekt e Metropolis Software, 11 bit studios SA è una società di sviluppo di giochi originaria di Varsavia, in Polonia. Lo studio ha ottenuto riconoscimenti per i suoi titoli importanti, tra cui Anomaly: Warzone Earth (2011), This War of Mine (2014) e Frostpunk (2018).

Lo studio sta attualmente sviluppando Frostpunk 2 e The Alters.