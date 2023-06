Xbox Showcase 2023: tutti i giochi annunciati e l’approfondimento su Starfield

Durante l’evento, sono stati presentati 27 giochi che arricchiranno l’ecosistema Xbox, da titoli next-gen ad esclusive mostrate in anteprima, come Clockwork Revolution e South of Midnight, oltre a nuovi aggiornamenti di Fable, Forza Motorsport e Avowed. Xbox ha mostrato contenuti inediti di Starfield, l’attesissimo RPG di Bethesda Game Studios, fornendo un insight dedicato sulle relative periferiche Xbox a tema come il controller e le cuffie wireless in edizione limitata, disponibili per l’acquisto nel corso della giornata.per l’a