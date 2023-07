Xbox Game Pass Core: ecco il nuovo servizio che sostituirà Xbox Live Gold

Microsoft sta per lanciare un nuovo Xbox Game Pass

AGGIORNATO:

Microsoft ha confermato ufficialmente l’arrivo del servizio. Ecco quanto riportato nel comunicato stampa:

Xbox annuncia l’introduzione di Xbox Game Pass Core, evoluzione di Xbox Live Gold: con questa novità l’azienda prosegue il suo impegno nel dare ai giocatori più scelta e qualità. Game Pass Core, disponibile dal 14 settembre 2023, darà ai giocatori l’accesso al network multiplayer di Xbox, ad una selezione di oltre 25 titoli che si potranno provare insieme ad altri giocatori in ogni parte del mondo, e a offerte esclusive, tutto questo al prezzo di 6.99€ al mese, oppure 59.99€ all’anno. Da oltre vent’anni, la community di giocatori Xbox si connette tramite Xbox Live per sfidarsi, cooperare e sperimentare i più grandi giochi multiplayer online del mondo. Nel 2017 Xbox ha introdotto Xbox Game Pass che offre una libreria selezionata di titoli.

Con questa evoluzione, terminano i Games with Gold. Xbox ha voluto ripensare a come includere i contenuti in questo abbonamento, selezionando alcuni titoli dal catalogo Xbox Game Pass.

Al lancio* di Xbox Game Pass Core saranno presenti oltre 25 giochi sia di Xbox Game Studios che dei vari partner che si potranno giocare su Xbox Series X|S e Xbox One, a seguire l’elenco dei titoli confermati. Altri giochi saranno annunciati prima del 14 settembre, inoltre, nuove aggiunte saranno comunicate due o tre volte l’anno.

Among Us

Descenders

Dishonored 2

DOOM Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

INSIDE

Ori & The Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Per gli attuali membri di Xbox Live Gold:

Il 14 settembre i membri di Xbox Live Gold diventeranno automaticamente membri di Game Pass Core, senza alcuna variazione di prezzo e avranno accesso immediato a una nuova libreria di oltre 25 giochi di alta qualità.

Anche le offerte e gli sconti per i membri Game Pass faranno parte di Xbox Game Pass Core

I Games with Gold finiranno il 1° settembre

I giocatori potranno continuare ad accedere a tutti i giochi per Xbox One che hanno precedentemente riscattato tramite Games with Gold se rimangono membri di Game Pass Core o Game Pass Ultimate.

Indipendentemente dallo stato dell’abbonamento, tutti i titoli Xbox 360 riscattati in passato tramite i Games with Gold saranno conservati nella libreria del giocatore.

Le voci che Microsoft fosse in procinto di rimpiazzare il suo Xbox Live Gold circolano da diverso tempo e pare proprio che a breve avremo delle novità.

Grazie a un leak trapelato con largo anticipo, apprendiamo dell’esistenza di Xbox Game Pass Core, un nuovo tier del servizio Game Pass che manterrà il prezzo attuale del Live Gold (6,99), ma riformulato nei contenuto dell’offerta.

Nello specifico Xbox Game Pass Core offrirà l’accesso al multiplayer online (proprio come il Gold), “sconti e bonus” e una selezione di 25 giochi provenienti dal servizio Xbox Game Pass.

La lista parziale dei giochi, emersa in anticipo da Windows Central, è la seguente:

‘Among Us, Descenders, Dishonored 2, DOOM Eternal, Fable Anniversary, Fallout 4, Fallout 76, Forza Horizon 4, Gears 5, Grounded, Halo 5: Guardians, Halo Wars 2, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Human Fall Flat, INSIDE, Ori and the Will of the Wisps, Psychonauts 2, State of Decay 2, Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited.

E’ probabile che mensilmente la lista subirà variazioni, dato che con l’addio a Xbox Live Gold, sparirà anche il bonus dei “Games With Gold”, concepito nella scorsa generazione come risposta al PlayStation Plus di Sony.

Il servizio dovrebbe entrare in vigore dal 1* settembre 2023, in concomitanza al lancio della nuova Xbox Series S da 1 Tb.

Fonte: PureXbox