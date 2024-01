Pillole Indie #63: Fall of Porcupine

Fall of Porcupine

Piattaforme: Switch, Ps4, Xbox One, Steam, Xbox Series X/S, Ps5

Developer: Critical Rabbit

Publisher: Assemble Entertainment

Data d’uscita: 15/06/2023

Genere: Avventura, Indie

Versione testata: Switch

Fall of Porcupine, sviluppato da Critical Rabbit e pubblicato da Assemble Entertainment, presenta un racconto affascinante incentrato su Finley, un piccione antropomorfo che inizia la sua carriera come medico alle prime armi presso l’Ospedale di St. Ursula nella pittoresca città di Porcupine. Il gioco tessi abilmente una narrazione che affronta temi profondi come la salute mentale, la mortalità e le sfide affrontate all’interno del sistema sanitario.

Al suo nucleo, la trama cattura i giocatori, coinvolgendoli in un’esplorazione sentita della preziosità della vita e del significato dei legami umani. Naviga attraverso sfide impreviste che Finley incontra nel bilanciare la sua vita professionale con le relazioni personali, creando un percorso emotivo che risuona profondamente.

Il gameplay, sebbene diretto, immerge i giocatori nei compiti giornalieri di Finley come medico. Attraverso conversazioni coinvolgenti, assistenza ai pazienti con minigiochi a basso stress e esplorazione della città durante il tempo libero, i giocatori approfondiscono le vite degli abitanti di Porcupine. Tuttavia, il gioco incontra incongruenze, che vanno dai cambiamenti tonali a picchi di difficoltà occasionali nei minigiochi, a volte lasciando i giocatori a sentirsi disconnessi.

Visivamente reminiscente, lo stile artistico affascinante del gioco e la colonna sonora serena creano un’atmosfera calda e accogliente, contribuendo alla sua atmosfera coinvolgente. Tuttavia, problemi tecnici come bug e glitch prestazionali detrattivo dall’esperienza complessiva, influenzando il gameplay e causando interruzioni durante le interazioni con i personaggi.

Le intenzioni narrative di mettere in luce le sfide affrontate dai professionisti della sanità, specialmente in un sistema teso, sono evidenti ma a volte contorte. Mentre affronta questi problemi, la presentazione del gioco a volte non è all’altezza, lasciando alcuni elementi della storia a sentirsi poco sviluppati o privi di impatto.

Nonostante i suoi difetti, Fall of Porcupine brilla attraverso la sua vivace serie di personaggi e le interazioni affettuose che i giocatori vivono con loro. Ciascun personaggio, con la sua personalità distintiva, aggiunge profondità al mondo, rendendo questi momenti piacevoli in mezzo alle incongruenze del gioco.

In Sintesi Fall of Porcupine si presenta come un tentativo ammirevole di ritrarre le lotte all’interno del sistema sanitario attraverso una narrazione coinvolgente. Tuttavia, manca a causa delle incongruenze nel gameplay, dei problemi tecnici e di una storia a volte disgiunta. Sebbene il suo stile artistico e i personaggi offrano scorci di fascino, l’esperienza complessiva potrebbe lasciare i giocatori desiderosi di più coerenza e raffinatezza nell’esecuzione. Se cercate un’esperienza accogliente, sebbene difettosa, incentrata sulla storia, il ‘Fall of Porcupine’ potrebbe comunque avere valore dopo aver esplorato titoli simili, più raffinati, nel panorama dei giochi indie. Voto: 6

Pro:

Stile grafico carino

Trama profonda

✘ Contro:

Il gameplay pecca in alcune parti

