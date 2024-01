Pillole Indie #68: The Serpent Rogue

The Serpent Rogue

Piattaforme: Steam, Nintendo Switch, Xbox Series X/S; Ps5

Developer: Sengi Games

Publisher: Team17

Data d’uscita: 26/04/2022

Genere: Indie, Gdr, Sparatutto, Picchiaduro

Versione testata: Steam

The Serpent Rogue è un gioco unico è l’incantevole fusione tra la creazione di pozioni, il combattimento e l’esplorazione del mondo, offrendo numerosissime opzioni su come affrontare nemici ed esplorare nuove aree. Con un ambiente oscuro ma stranamente delizioso, la nostra recensione di The Serpent Rogue spiegherà perché questo gioco merita il tuo tempo.

Le prime ore di The Serpent Rogue ti vedranno esplorare il mondo, e il gioco non fornisce molte indicazioni se non quelle che puoi desumere dai World Tomes sparsi per il mondo. La gioia di questo gioco, molto simile a Tunic, deriva dall’esplorare e fare scoperte che aprono la strada alla prossima area o risolvono il prossimo enigma. C’è un dialogo molto limitato oltre a qualche interazione iniziale e l’uso di seguaci e animali domestici per combattere al tuo fianco o trasportare oggetti necessari per purificare aree corrotte. Sei un protagonista silenzioso che esplora un mondo ostile.

Ciò che rende unico The Serpent Rogue non è necessariamente la creazione di pozioni, ma come tali meccaniche influenzano il modo in cui giochi. I Guardiani, ovvero il protagonista che interpreti, vengono alla luce solo quando la corruzione del mondo raggiunge un livello apocalittico, quindi inizi con nulla tranne che con un laboratorio portatile per creare pozioni. Raccogliendo ingredienti da piante, nemici o dall’ambiente, dovrai ricercare ciascuno per determinarne l’effetto e poi capire come combinare gli ingredienti per massimizzarne l’effetto.

Puoi, semplicemente cambiando un singolo ingrediente, trasformare una pozione curativa in una che infligge danni. Puoi prendere una pozione che ti trasforma in un Valvran e con un ingrediente diverso farne una che crea un Valvran che ti accompagna. Ogni pozione, sebbene non necessaria per completare pienamente il gioco, ti offre un modo creativo per combattere ed esplorare. Uno dei miei momenti “aha!” nel gioco è stato quando ho trovato un baule ma ho dovuto attraversare acque profonde per arrivarci. Una volta capito che potevo creare una pozione specifica per attraversare le acque profonde, si sono aperte parti della mappa che non potevo vedere prima.

Ci sono 11 aree in The Serpent Rogue al lancio, ognuna con diverse utilità o ingredienti disponibili al suo interno. Il Molo, ad esempio, ti permette di reclutare seguaci dalla nave per aiutarti, mentre il Custode rimuove o rivive compagni morti. Il Custode ha un’importante funzione in quanto se ci sono troppi corpi in un luogo, gli Spettri saranno effettivamente attratti nell’area, rendendo essenziale pulire i corpi al di fuori delle zone di tempesta di corruzione.

Ti ritroverai a tornare in alcune aree dopo che una tempesta di corruzione ha spazzato via tutto e gli ingredienti di cui hai bisogno per creare pozioni sono di nuovo disponibili. Tuttavia, se ti trovi in una tempesta di corruzione, è probabile che non sopravviverai: è fondamentale tenere d’occhio i timer nelle aree di tempesta di corruzione. La morte non è la fine, e puoi recuperare il tuo equipaggiamento purché non cada di nuovo. Le corse ai cadaveri possono essere frequenti se non sei preparato, e c’è una possibilità concreta di perdere tutto il tuo equipaggiamento.

Detto questo, se prendi il tempo per soddisfare regolarmente le richieste di pozioni, sarai in grado di accumulare una bella somma di denaro da spendere in oggetti nel negozio o per seguire al Molo. Avrai bisogno di denaro anche per progredire, poiché ci sono alcune parti del gioco che richiedono monete per sbloccare ostacoli che si frappongono. Man mano che espandi la tua lista di ricette per le pozioni, si apriranno richieste sempre più redditizie, rendendo la ricerca di ingredienti da studiare ancora più gratificante.

Se sei qualcuno che vuole anche brandire una spada, è completamente possibile. Che tu trovi una spada, la compri nel negozio o la crei, c’è armamentario da mischia a tua disposizione. Ci sono anche alcuni accessori per ridurre i danni, migliorare la salute o aumentare i danni. C’è una forgia nel tuo accampamento, che puoi usare per potenziare le tue armi per aumentare la quantità di danni che infliggono o persino trasformarle in un’arma “curativa” che aggiunge salute colpendo.

Ci sono alcune meccaniche utili legate ai seguaci, oltre ad averli intorno per aiutarti a combattere. A volte hanno ingredienti di cui hai bisogno per fare ricerche e puoi prendere quegli oggetti una volta che li hai assunti dalla nave che passa periodicamente, e altre volte sono utilizzati per trasportare cose che il tuo Guardiano non può portare.

In Sintesi The Serpent Rogue offre un’esperienza unica di alchimia, esplorazione e combattimento. L’ambientazione oscura e la varietà di pozioni offrono molte opzioni strategiche. Tuttavia, il combattimento può essere frustrante, ma l’esplorazione e l’innovazione rendono il gioco coinvolgente e degno di attenzione. Voto: 8

Pro:

Ambiente oscuro e affascinante

Creatività nell’utilizzo delle pozioni

Esperienza di gioco unica

Variazioni delle aree

✘ Contro:

Curva di crescita impegnativa

Difficoltà nei combattimenti

Ti è piaciuto il nostro articolo? Dà un’occhiata alla nostra rubrica Pillole Indie! Leggi anche: