Pillole Indie #72: Stones Keeper King Aurelius

Stones Keeper King Aurelius

Piattaforme: Steam

Developer: SK Team

Publisher: Valkyrie Initiative

Data d’uscita: 14/07/2022

Genere: Avventura, Strategia

Versione testata: Steam

Stones Keeper King Aurelius è un gioco strategico caratterizzato da grafiche dei personaggi disegnate a mano che catturano l’attenzione dei giocatori. Sviluppato da SK Team e lanciato tramite Valkyre Initiative, il gioco adotta un sistema di combattimento a turni e vanta un prequel gratuito alla campagna principale.

La narrazione ruota attorno a Re Aurelius, leader dell’Ordine del Grifone, che difende coraggiosamente contro le infiltrazioni non morte nei territori di confine. Mentre l’Inquisizione chiede aiuto, Aurelius affronta il compito senza rendersi conto di affrontare solo una frazione delle sfide che il suo Ordine dovrà affrontare. L’Ordine comanda un’isola-fortezza galleggiante, che ospita il suo castello, dove i giocatori possono sviluppare e personalizzare guerrieri, potenziare i sistemi centrali e difendersi da varie minacce.

In battaglia, la disposizione strategica è cruciale. Proteggi le unità di supporto, come il Paladino, posizionandole dietro unità frontline ben corazzate come Cavalieri e cavalieri Grifone. Utilizza armi a due mani per unità come il Cavaliere per evitare i contrattacchi e comprendi i range di attacco corpo a corpo e a distanza utilizzando i tasti Q ed E. Considera gli effetti negativi delle abilità offensive su nemici e alleati entro il raggio.

Il gioco introduce abilità uniche per diverse unità. I Cavalieri possiedono il “Protective Mark”, che aumenta temporaneamente la loro salute, mentre i Ranger possono utilizzare “Slow Grenade” per rallentare il movimento nemico. Inoltre, unità come il Griffin Rider con la capacità di “Multi-attack” possono colpire più nemici contemporaneamente.

Passando alla campagna prequel gratuita, Stones Keeper King Aurelius svela la storia del coraggio e del sacrificio di Re Aurelius. Il gioco offre un’esperienza diversificata, che include la gestione di un castello volante, scontri con altri castelli, sblocco di potenziamenti e sviluppo dei sistemi del castello. L’estetica visiva del gioco, ispirata a Darkest Dungeon ed Expeditions: Rome, contribuisce al suo fascino. Tuttavia, l’assenza di una traduzione in italiano potrebbe rappresentare una sfida, e i numerosi mini-tutorial potrebbero risultare soverchianti. Stones Keeper King Aurelius si rivolge agli appassionati di strategia a turni, offrendo una guida dettagliata per facilitare i giocatori nell’apprendimento delle complessità del gioco.

Mentre il gioco semplifica i controlli con l’uso del mouse, il tutorial e il gameplay iniziale potrebbero risultare confusi. Il sistema di movimento basato su griglia sulla mappa aggiunge profondità strategica, e le battaglie si svolgono su una griglia quadrata con personaggi che occupano più caselle. Ogni personaggio ha punti azione, e l’esperienza guadagnata dalle vittorie può essere utilizzata per potenziare tre unità scelte.

Nonostante la sua semplicità, Stones Keeper King Aurelius ha i suoi difetti, come l’assenza di controllo manuale sul movimento della mappa e restrizioni occasionali sulle azioni. Tuttavia, il gioco compensa con le sue meccaniche coinvolgenti, richiedendo gestione delle risorse e decisioni strategiche.

In Sintesi Stones Keeper King Aurelius, con le sue grafiche accattivanti, la profondità strategica e la campagna prequel gratuita, offre un’esperienza piacevole per gli appassionati di strategia a turni. Pur affrontando alcune sfide e imperfezioni, il gioco si distingue come un’aggiunta lodevole al genere, specialmente considerando il suo modello free-to-play. Voto: 6.5

Pro:

Grafiche accattivanti

Profondità strategica

✘ Contro:

Assenza di traduzione in italiano

Assenza di controllo manuale sul movimento della mappa

