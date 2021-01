SD Gundam G Generation Genesis: annunciata la versione inglese per Nintendo Switch

Annunci

SD Gundam G Generation Genesis sarà disponibile in lingua inglese su Nintendo Switch

Bandai Namco Entertainment Asia ha annunciato ufficialmente l’arrivo di una versione inglese di SD Gundam G Generation Genesis per Nintendo Switch.

L’uscita è prevista per il 25 marzo 2021 sia in digitale che retail per il mercato asiatico. Lo strategico era già arrivato su Nintendo Switch in Giappone, ma privo dei testi in lingua inglese, presenti invece sulle versioni PS4 e PSvita.

Questa riedizione per Switch inoltre comprenderà tutti i contenuti scaricabili a pagamento pubblicati in precedenza.

Sempre dal 25 marzo sarà disponibile in Asia, in versione inglese, SD Gundam G Generation Cross Rays: Platinum Edition, una riedizione che comprende, anche in questo caso, tutti i 13 DLC rilasciati in precedenza.

Ecco il trailer: