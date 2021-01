Xbox Game Pass: quattro titoli abbandoneranno il catalogo dal 15 gennaio

Annunci

TEKKEN 7 e altri titoli lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass

Microsoft ha annunciato ufficialmente che quattro titoli abbandoneranno il catalogo di Xbox Game Pass dal 15 gennaio 2021.

FTL: Faster Than Light (PC)

In FTL proverai l’emozione di comandare un’astronave in missione per salvare la galassia. Il pericolo è ovunque, e ogni incontro è una sfida con più di una soluzione. Che farai se una bordata di missili spazza via i tuoi scudi? Trasferirai tutta l’energia ai motori per tentare di fuggire, attiverai più armi per disintegrare il nemico o manderai una squadra d’abbordaggio per lo scontro ravvicinato? In questo “roguelike-like di simulazione spaziale” condurrai il tuo equipaggio attraverso una galassia a generazione casuale dove ti aspetta la gloria, o forse un’amara sconfitta.

My Friend Pedro (Console, PC)

My Friend Pedro è un violento balletto dedicato all’amicizia, all’immaginazione e a un solo uomo in missione per disintegrare qualsiasi cosa gli sbarri la strada, come ordinatogli da una banana senziente. La mira separata, l’azione al rallentatore e i proiettili che volano da una finestra all’altra creano una sensazionale serie di sequenze d’azione nel corso di una battaglia esplosiva ambientata in un brutale mondo sotterraneo. Scatena un torrente di devastazione con un incredibile livello di controllo sia sulle tue armi che sul tuo corpo. Volteggia in aria mentre miri con entrambe le mani per centrare i bersagli principali oppure usa i colpi di rimbalzo per cogliere di sorpresa e abbattere i gangster da dietro. Prenditi una pausa dal delirio adrenalinico godendoti sequenze dinamiche come un inseguimento mozzafiato in moto, oppure fermati a riflettere risolvendo una serie di complessi (e potenzialmente letali) rompicapi basati sulla fisica.

Sword Art Online: Fatal Bullet (Console)

Il tuo destino è appena iniziato… Diventa protagonista di una storia originale nel mondo di Gun Gale Online. Crea il tuo avatar ed esplora terre devastate in un esaltante RPG d’azione e sparatorie in terza persona. Affronta nemici e incontra facce nuove e familiari dell’universo di Sword Art Online. Viaggia in un mondo di armi da fuoco, dove grazie a un incontro fortuito otterrai l’aiuto di una rarissima IA, ArFA-Sys. Lungo la strada, ti troverai a dover compiere delle scelte, ma per ognuna di esse ci sarà un prezzo da pagare… Sarai fonte di speranza o di disperazione? Questa è la tua avventura… Questa è la tua storia.

Tekken 7 (Console)

Amore. Vendetta. Orgoglio. Ognuno ha una ragione per combattere. I valori sono ciò che ci definiscono e ci rendono umani, indipendentemente dalla nostra forza e dalle nostre debolezze. Non ci sono motivi sbagliati, solo la strada che decidiamo di percorrere. Assisti all’epica conclusione della saga del clan Mishima e scopri le ragioni che si celano dietro a ogni momento della loro faida infinita. Sviluppato con Unreal Engine 4, TEKKEN 7 offre una storia con incredibili battaglie cinematografiche e momenti intensi da vivere in compagnia di amici e rivali grazie a meccaniche di combattimento innovative.

