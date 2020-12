Devil May Cry V: Vergil è disponibile da oggi come DLC su PS4, Xbox One e PC

Annunci

Vergil arriva oggi sulle versioni old gen di Devil May Cry V

A partire da oggi gli utenti Xbox One, PlayStation 4 e PC in possesso di una copia del Devil May Cry V originale potranno finalmente gustarsi Vergil come contenuto scaricabile a pagamento.

Il figlio di sparda è infatti disponibile da oggi come DLC al prezzo di 4,99 euro e comprende l’accesso al personaggio nella sua campagna dedicata, composta da 20 missioni, un nuovo prologo e un nuovo epilogo esteso e la possibilità di utilizzare lo spadaccino anche nella modalità Bloody Palace.

Sulle nostre pagine trovate la nostra recensione dedicata alla Devil May Cry V: Special Edition, nella quale abbiamo spulciato nel dettaglio il personaggio di Vergil.

Ecco il trailer ufficiale: