Microsoft nel ciclone dei rumor: un nuovo Wolfenstein e altri progetti tripla A in arrivo?

Continuano in maniera incessante le voci di corridoio sui progetti di Microsoft per il futuro di Xbox e del servizio in abbonamento Game Pass.

XboxWorlds ha deciso di tirare nuovamente in ballo alcune voci di corridoio che stanno circolando da tempo, relative alla potenziale acquisizione di Microsoft di alcuni team di sviluppo.

Si è quindi parlato nuovamente della potenziale acquisizione di SEGA, indiscrezione alimentata dallo stesso Aaron Greenberg di Xbox sui social, con post che fanno evidenti riferimenti alla mascotte del colosso giapponese, Sonic.

Si parla inoltre dell’acquisizione di altri due team di sviluppo. uno piuttosto grosso e l’altro più piccolo. Queste acquisizioni viaggiano poi in coppia con una serie di progetti in fase di sviluppo non ancora annunciati che arriveranno prossimamente su Xbox.

In particolare si menziona un progetto sviluppato da InXile, descritto come un GDR steampunk con un budget equiparabile a quello di Halo: Infinite.

Il programma delle uscite esclusive comprenderebbe, nel 2021, il lancio di diverse produzioni come Wolfenstein 3, Starfield e Forza Horizon 5 (su quest’ultimo nutriamo dei dubbi francamente). Microsoft si sarebbe inoltre assicurata i diritti per la pubblicazione in esclusiva di una misteriosa IP, anch’essa Tripla A.

Infine, l’indiscrezione più fresca riguarderebbe l’arrivo del servizio Uplay+ all’interno dell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un servizio con sottoscrizione mensile proposto dalla casa francese che comprende l’accesso al catalogo delle sue produzioni, nelle quali rientrano i franchise di Assassin’s Creed e Far Cry.

Uplay+ è attualmente disponibile in beta su Stadia e Amazon Luna, e ovviamente anche su PC.

Fonte: Resetera