Nintendo Switch è il paradiso degli indie: ecco i giochi più venduti del 2020

Nintendo Indie World svela la classifica dei videogiochi indie più venduti nel 2020 su Switch

Il 2020 non è stata una delle migliori annate per Nintendo Switch, se si esclude l’uscita di Animal Crossing, ma ancora una volta a soccorrere la penuria delle grandi uscite sono stati proprio gli indie, sui quali la casa di Kyoto sta puntando tantissimo già da diversi anni, con un responso altrettanto positivo da parte dell’utenza e in primis dagli stessi sviluppatori.

Non è un segreto infatti che Switch sia attualmente la console preferita degli sviluppatori indipendenti, sia per la versatilità dell’hardware che permette conversioni estremamente rapide e di qualità, sia per il successo di vendite.

Nintendo Indie World, che si occupa della comunicazione relativa proprio ai videogiochi indipendenti, ha pubblicato la classifica con i titoli più venduti del 2020 e non ci sorprende affatto vedere due delle produzioni indipendenti più discusse degli ultimi mesi: il nuovo Street of Rage 4 e Hades, quest’ultimo disponibile al momento addirittura in esclusiva temporale console su Nintendo Switch.

Come inoltre si evince dalla classifica, è impossibile non evidenziare anche una certa varietà nelle produzioni, elemento che in realtà contraddistingue un po’ tutto il catalogo della piattaforma ibrida di Nintendo.