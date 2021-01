The King of Fighters XIV Utimate Edition è disponibile da oggi su PlayStation 4

Annunci

The King of Fighters XIV Utimate Edition arriva oggi su PlayStation 4 in Europa

SNK ha annunciato che da oggi in Europa e Giappone è disponibile The King of Fighters XIV Utimate Edition, una versione completa con tutti i DLC a pagamento del suo picchiaduro.

Si tratta di una release esclusivamente digitale disponibile all’acquisto sul PlayStation Store di PlayStation 4 al prezzo di £32.99 / €39.99 / 3,960 yen.

Una versione retail sarà disponibile in primavera in Europa o dall’11 marzo in Giappone. Non ci sono piani per una release in Nord America.

Ecco una descrizione del bundle presente sul PlayStation Store:

Questa è un’edizione speciale di straordinario valore in quanto include tutti gli 8 personaggi e i 10 costumi DLC di THE KING OF FIGHTERS XIV, oltre a 10 diversi temi per PS4. Contenuto: ●GIOCO DI BASE (1):

THE KING OF FIGHTERS XIV ●PERSONAGGI DLC (8):

ROCK HOWARD

VANESSA

RYUJI YAMAZAKI

WHIP

HEIDERN

BLUE MARY

OSWALD

NAJD ●COSTUMI DLC (10):

CLASSIC KYO

NIGHTMARE GEESE

CLASSIC IORI

ATHENA ASAMIYA KOF ’98

DIVISA DA KUNG FU DI SHUN’EI

UNIFORME SCOLASTICA PER RAGAZZA KAMUIKOTAN DI NAKORURU

KULA ABITO ESTIVO

ANGEL DIAVOLESSA

MEITENKUN PIGIAMA

SYLVIE CAPPUCCETTO ROSSO ●TEMI ORIGINALI PER PS4™ (10)

Ecco il trailer di presentazione: