2K annuncia ufficialmente Mafia 4, il primo capitolo gratis su Steam

Mafia 4 è stato confermato ufficialmente

All’inizio di quest’anno è emersa una voce secondo cui lo studio di 2K Games Hangar 13 stava lavorando a un nuovo capitolo della serie Mafia sotto una nuova guida, in seguito alla partenza del presidente di lunga data e chief creative officer Haden Blackman. Di quelle indiscrezioni ne abbiamo parlato in un nostro precedente articolo, a questo link.

Ora è ufficiale: in un’intervista pubblicata su mafiagame.com per celebrare il 20° anniversario della mafia originale, il direttore generale Roman Hladík ha finalmente confermato che il progetto esiste ed è in fase di sviluppo..

“Sono felice di confermare che abbiamo iniziato a lavorare su un nuovissimo progetto Mafia!” afferma Hladik. “Anche se mancano alcuni anni e non possiamo condividere nulla di più in questo momento, siamo davvero entusiasti di continuare a lavorare su questo amato franchise e di intrattenere i nostri giocatori con nuove storie”.

Secondo le indiscrezioni emerse a maggio, il titolo è realizzato in Unreal Engine 5 e sarà un prequel dell’intera trilogia precedente e non sarà più ambientato negli Stati Uniti, bensì in Italia, in Sicilia, tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. Pur non rivelando l’identità del nuovo protagonista, sembra che il giocatore sarà nuovamente al soldo di Don Salieri, il boss della famiglia per la quale lavorava anche Tommy Angelo, il protagonista del primo capitolo della serie.

Il primo capitolo originale di Mafia in regalo su Steam

In onore del 20° anniversario, 2K Games ha annunciato che dal 1 al 5 settembre sarà possibile riscattare gratuitamente.il primo Mafia originale su Steam.

