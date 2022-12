Come scegliere il Casinò online

5 consigli utili per una ricerca efficace senza perdere tempo

Come risolvere il problema dell’abbondanza di offerta

Se in passato la difficoltà consisteva nella carenza di offerta, oggi, al contrario, nell’era digitale, si assiste ad una situazione che si è letteralmente capovolta. Infatti, online sono disponibili tantissimi casinò che all’apparenza sembrano tutti uguali. Come orientarsi in questa abbondanza di opzioni di scelta? Questa breve guida ti aiuterà a scremare la ricerca in modo rapido, senza rinunciare a sicurezza, divertimento e vantaggi.

Come scegliere un casinò autorizzato ADM

La prima cosa da fare per scegliere in modo rapido ed efficiente il proprio casinò online di riferimento è escludere tutte le piattaforme di gioco che non hanno ricevuto un’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ma come riconoscere in pochi secondi un bookmaker autorizzato ADM?

È sufficiente cercare il logo dell’Amministrazione Autonoma Dei Monopoli di Stato, caratterizzato da una scritta blu e bianca, che spicca su una bandiera italiana contornata da stelle gialle. In alternativa, si possono verificare il numero di concessione, solitamente in coda al sito e il dominio.it. Gli utenti più scrupolosi invece, possono verificare direttamente sul sito dell’ente regolatore la presenza o meno del casinò che si sta valutando.

Come leggere le recensioni

Esistono molti blog che permettono di fare una rapida comparazione dei casinò disponibili online, utili in quanto offrono una sintesi delle informazioni più importanti ai fini della scelta del giocatore. Tuttavia, dopo aver ristretto il campo di scelta grazie alle recensioni, è consigliato fare sempre una verifica fai da te. Questo per due ragioni principali: la prima è che si possono scoprire promozioni recenti e aggiornate che non sono ancora state recensite; la seconda invece, è che si può esprimere il proprio parere sulla qualità dell’interfaccia grafica. Sarebbe inutile infatti, scegliere un casinò per le sue recensioni positive e poi accorgersi che colori e grafiche non sono di nostro gradimento. Il divertimento infatti, passa anche da un’esperienza piacevole.

Come scegliere il bonus di benvenuto

Una volta accertati di essere su piattaforme con regolare licenza ad operare nel mercato italiano e che il casinò è di proprio gradimento, si può procedere con la comparazione dei bonus di benvenuto. Il bonus di benvenuto è un premio corrisposto a chi effettua la prima registrazione, oppure a chi effettua il primo deposito sulla piattaforma in essere. Nel primo caso ad esempio, si ha il vantaggio di poter sperimentare in modo concreto la validità del casinò e in modo totalmente gratuito. Ad esempio, proviamo a fare una comparazione tra il casinò online di Terrybet.it e quelli di Eurobet e Goldbet.

Come valutare la varietà dei giochi offerti

Per quanto le video slot siano il gioco di riferimento principale per chi cerca un casinò online, è buona norma valutare anche altre tipologie di gioco che in futuro si potrebbe aver voglia di sperimentare. Spesso sono disponibili giochi di carte, come poker e blackjack, ma anche lotterie, bingo e scommesse sportive. Queste ultime inoltre, sono tra le passioni online più gettonate in Italia, naturalmente con il calcio a farla da padrone. E chi non è particolarmente preparato sulle scommesse sportive? Può appassionarsi e leggere le guide ai pronostici, disponibili in rete quasi sempre in forma gratuita.

Come scegliere le video slot

La valutazione delle video slot risponde quasi esclusivamente a criteri soggettivi, quali i colori, le grafiche e i temi proposti. Ci sono slot con ambientazioni storiche, altre a tema fantascienza o ispirate a videogame di successo. Oltre agli aspetti estetici, ci si può soffermare anche nello studio di caratteristiche tecniche, quali ad esempio volatilità, RTP, numero di linee e persino fornitore.

Infine, è buona norma accertarsi che la piattaforma proponga in modo costante sia un numero discreto di nuove video slot che delle buone promozioni periodiche, come ad esempio le classifiche a premi settimanali o mensili.

In conclusione, la scelta del casinò passa da un mix di fattori oggettivi e soggettivi, raccolti in questo articolo. A proposito, siamo d’accordo o no, è proprio il caso di citare una frase di Giorgio Nardone.

“Comportati sempre in modo da aumentare le possibilità di scelta”

GIORGIO NARDONE