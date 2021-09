PlayStation Showcase annunciato per settembre, data e ora

Sony ha annunciato ufficialmente l’arrivo di un nuovo PlayStation Showcase che si terrà giovedì 9 settembre alle ore 22:00 italiane.

L’evento durerà 40 minuti e sarà una vetrina sulle prossime uscite. Potrà essere seguito dal vivo su YouTube e Twitch.

Ecco quanto riportato sul PlayStation Blog:

L’evento includerà aggiornamenti dai PlayStation Studios e alcuni tra gli sviluppatori più creativi dell’industria, per i giochi in uscita durante le vacanze e oltre. E rimanete nei paraggi dopo la presentazione per avere altri aggiornamenti da alcuni dei team dello studio presenti nello Showcase.