Annunciato Ghost of Tsushima: Director’s Cut, confermata la nuova espansione

Annunci

Ghost of Tsushima: Director’s Cut è una versione definitiva del gioco originale, con tanto di nuova espansione

Con l’avvicinarsi del primo anniversario di Ghost of Tsushima, Sony e Sucker Punch hanno svelato ufficialmente Ghost of Tsushima: Director’s Cut per PlayStation 4 e PlayStation 5, in uscita il 20 agosto.

La novità principale è rappresentata dalla nuova espansione intitolata Isola di Iki.

Isola di Iki

In questa nuova storia, Jin si recherà sull’isola per indagare sulle voci di una presenza mongola. Ben presto, però, si ritroverà coinvolto in alcuni eventi che lo colpiranno molto da vicino e che lo costringeranno a rivivere alcuni momenti traumatici del suo passato.

Questo contenuto offrirà una trama completamente nuova, nuovi personaggi e ovviamente nuovi contenuti tra cui ambientazioni da esplorare, nuove armature per Jin e per il suo cavallo, nuovi minigiochi, nuove tecniche, nuovi tipi di nemici e tanto altro.

Ecco ciò che offrirà la versione PS5, come riportato sul PlayStation Blog:

Se da un lato i giocatori della Director’s Cut su PS4 e PS5 potranno godere degli inediti contenuti dell’isola di Iki, i giocatori PlayStation 5 avranno accesso ad alcune nuove funzionalità aggiuntive. Abbiamo dato ascolto ai vostri pareri sulla mancanza di sincronizzazione labiale in giapponese nella versione originale di Ghost of Tsushima, ed è qualcosa a cui abbiamo lavorato duramente per questa nuova versione. Grazie alla capacità di PS5 di renderizzare filmati in tempo reale, le scene in Ghost of Tsushima e nella Iki Island Expansion saranno dotate di lip-sync per il doppiaggio giapponese. Siamo inoltre contenti di confermare che Ghost of Tsushima, Ghost of Tsushima: Legends e la nuova Iki Island Expansion sfrutteranno il feedback aptico e i grilletti adattivi nella Director’s Cut. Ci saranno inoltre miglioramenti all’audio 3D* su PS5, così come tempi di caricamento drasticamente ridotti, opzioni di risoluzione in 4K** e framerate a 60 FPS.

Trasferimento dei progressi

Se possedete già Ghost of Tsushima su PS4, potrete trasferire il vostro salvataggio su PS5 in modo da riprendere da dove avevate interrotto. Per tutti i nuovi utenti, il contenuto Iki Island Expansion sarà disponibile a partire dall’atto 2 di Ghost of Tsushima, dopo aver sbloccato la regione di Toyotama.

Nuovi aggiornamenti in arrivo

Oltre alla Director’s Cut, chiunque possieda già Ghost of Tsushima potrà scaricare una patch contenente alcuni aggiornamenti. Ancora una volta, per molti di questi dobbiamo ringraziare i continui feedback che ci avete fornito sin dal momento del lancio.

Tutti i giocatori riceveranno una patch con alcuni nuovi aggiornamenti per la modalità foto, nuove opzioni di accessibilità per la rimappatura del controller e l’opzione per agganciare i nemici in combattimento. E per l’utente che non faceva altro che scriverci tweet in continuazione chiedendo un’opzione per nascondere la faretra durante il gioco: sì, aggiungeremo anche questo!

Infine, per tutti gli appassionati di Ghost of Tsushima: Legends, rilasceremo anche alcuni nuovi aggiornamenti, inclusa una modalità totalmente inedita che non vediamo l’ora di illustrarvi nel dettaglio nelle prossime settimane. Tutti gli aggiornamenti di Ghost of Tsushima: Legends*** saranno disponibili senza costi aggiuntivi per chi possiede già una versione di Ghost of Tsushima su qualsiasi piattaforma.