Annunciato Daymare:1994 Sandcastle!

Daymare: 1994 Sandcastle è un nuovo survival horror targato Invader Studios

Dopo il buon successo di Daymare: 1998, lo studio italiano Invader Studios ha svelato oggi un nuovo capitolo di quella che possiamo iniziare a definire una serie, Daymare: 1994 Sandcastle.

Il nuovo titolo, come suggerisce la data, sarà un prequel del primo capitolo che andrà ad espandere l’universo di Daymare, proponendo al contempo una nuova rivisitazione delle idee già sperimentate nel primo episodio. L’uscita è prevista nel 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Ecco la dettagliata descrizione della pagina Steam del gioco:

Daymare: 1994 Sandcastle è un survival horror story driven in terza persona, prequel dell’acclamato Daymare: 1998. Vesti i panni dell’agente speciale Dalila Reyes, ex spia governativa ora al servizio dell’unità H.A.D.E.S. (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search) e preparati ad entrare nel più avanzato centro di ricerca sperimentale degli Stati Uniti d’America. Attento però, nel buio dei desolati quanto labirintici sotterranei della struttura ci sarà qualcosa di agghiacciante e letale che ti attende!



Imbraccia una delle armi più innovative e tecnologicamente avanzate di sempre e preparati ad affrontare creature mai viste prima, mentre ti fai strada all’interno di una serie di ambientazioni spaventosamente evocative tutte da scoprire. Un perfetto mix tra nemici coriacei e mortali, meccaniche di gioco action/hardcore, risoluzione di enigmi ambientali, una colonna sonora da brividi, tanta esplorazione e dosi massicce di horror concentrato ti aspetta in Daymare: 1994 Sandcastle.

Nessun posto è sicuro, soprattutto se si viene inseguiti dai propri incubi.

Nuovi personaggi e grandi ritorni – prendi parte alla segretissima missione “Sandcastle” vestendo i panni della protagonista principale di gioco, l’agente speciale H.A.D.E.S. Dalila Reyes, e ricostruisci il passato di alcuni dei personaggi più amati di Daymare: 1998.

– prendi parte alla segretissima missione “Sandcastle” vestendo i panni della protagonista principale di gioco, l’agente speciale H.A.D.E.S. Dalila Reyes, e ricostruisci il passato di alcuni dei personaggi più amati di Daymare: 1998. Nemici letali e spaventosi – combatti, uccidi e smembra i nuovi nemici che si frapporranno tra te e la risoluzione della sua missione, così spaventosamente intelligenti, aggressivi e realistici in ogni dettaglio.

– combatti, uccidi e smembra i nuovi nemici che si frapporranno tra te e la risoluzione della sua missione, così spaventosamente intelligenti, aggressivi e realistici in ogni dettaglio. Interfaccia rinnovata – il D.I.D. è tornato, anche se in una maniera del tutto nuova. Gestisci inventario, munizioni ed oggetti salute direttamente dalla nuova interfaccia di gioco mai così semplice ed intuitiva.

– il D.I.D. è tornato, anche se in una maniera del tutto nuova. Gestisci inventario, munizioni ed oggetti salute direttamente dalla nuova interfaccia di gioco mai così semplice ed intuitiva. Occhio allo Scanner – grazie all’innovativo dispositivo installato sul braccio di Reyes, potrai analizzare porzioni di ambientazioni e rivelare così nuovi puzzle da risolvere, raccogliere documenti segreti e scovare collezionabili nascosti!

– grazie all’innovativo dispositivo installato sul braccio di Reyes, potrai analizzare porzioni di ambientazioni e rivelare così nuovi puzzle da risolvere, raccogliere documenti segreti e scovare collezionabili nascosti! Puzzle ambientali – spesso la soluzione è proprio davanti ai tuoi occhi! Cerca tutti gli indizi e risolvi gli enigmi ambientali per ottenere risorse e collezionabili.

– spesso la soluzione è proprio davanti ai tuoi occhi! Cerca tutti gli indizi e risolvi gli enigmi ambientali per ottenere risorse e collezionabili. Sei sicuro che sia morto? – in Daymare: 1994 Sandcastle preparati ad affrontare i nemici più aggressivi e coriacei che tu abbia mai visto. E soprattutto… anche quando sarai certo di averli uccisi, scoprirai come questi possano ritornare in una forma tutta nuova ed ancora più letali di prima!

– in Daymare: 1994 Sandcastle preparati ad affrontare i nemici più aggressivi e coriacei che tu abbia mai visto. E soprattutto… anche quando sarai certo di averli uccisi, scoprirai come questi possano ritornare in una forma tutta nuova ed ancora più letali di prima! Grafica, effetti sonori e colonna sonora immersivi e mozzafiato – grazie alla potenza di Unreal Engine 4, preparati a vivere la più terrorizzante delle esperienze!

– grazie alla potenza di Unreal Engine 4, preparati a vivere la più terrorizzante delle esperienze! Back to the 90’s… again! – se hai amato l’effetto nostalgia di Daymare: 1998, in Daymare: 1994 Sandcastle ti sembrerà di vivere e giocare un film action/horror tipicamente anni ‘90. Preparati a tornare indietro nel tempo tra tributi, citazioni ed un’atmosfera spaventosamente credibile e dal sapore retrò.

– se hai amato l’effetto nostalgia di Daymare: 1998, in Daymare: 1994 Sandcastle ti sembrerà di vivere e giocare un film action/horror tipicamente anni ‘90. Preparati a tornare indietro nel tempo tra tributi, citazioni ed un’atmosfera spaventosamente credibile e dal sapore retrò. Freeze! – Le bocche da fuoco non mancheranno di certo, ma preparati ad equipaggiare una delle armi più innovative e potenti mai create: il Frost Grip!

ATTENZIONE: potrebbe contenere azoto liquido.

– Le bocche da fuoco non mancheranno di certo, ma preparati ad equipaggiare una delle armi più innovative e potenti mai create: il Frost Grip! ATTENZIONE: potrebbe contenere azoto liquido. Veterano o matricola – scegli la difficoltà di gioco più adatta a te in base alle abilità di combattimento ed alla tua esperienza con i survival horror. In ogni caso, sarà dura per i deboli di cuore!