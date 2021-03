Amazon Games fonda un nuovo studio a Montreal: in sviluppo una nuova IP online

Annunci

Amazon Games continuerà ad investire nello sviluppo di nuovi giochi

L’esordio di Amazon nello sviluppo dei videogiochi non è stato proprio brillante, e un po’ tutti ci ricordiamo quanto recentemente accaduto con il suo Crucible, chiuso pochi dopo la sua uscita per l’assenza di giocatori attivi.

A quanto pare però l’azienda non vuole demordere e intende ancora investire in un mercato che può senza dubbio regalare grandi soddisfazioni economiche, a patto che siano fatte in modo giusto. Amazon GameS Studio ha deciso fondare un nuovo studio con sede a Montreal, in Canada, e sarà specializzato nella realizzazione di nuove produzioni AAA e nuove esperienza online di stampo multiplayer.

Lo studio è composto dall’head production Luc Bouchard, il creative director Xavier Marquis, l’head of product Alexandre Remy, e il content director Romain Rimokh, che ha recentemente lavorato con Ubisoft allo sviluppo di Rainbow Six Siege.

Lo studio è attualmente in fase di assunzione per nuovi potenziali dipendenti con cui allargare il team, il quale è già al lavoro su una nuova IP descritta come un generico “gioco multiplayer online”. Vista la presenza di Romain Rimokh nel team, è probabile che la produzione segua il trend degli sparatutto tattici sulla falsariga di Valorant e Raibow Six Siege.