Pillole Indie #43: Dyna Bomb 2

Dyna Bomb 2

Piattaforme : Steam, Nintendo Switch, PS4, PS5, XBOX Series

: Steam, Nintendo Switch, PS4, PS5, XBOX Series Developer : 7 Raven Studios

: 7 Raven Studios Publisher : 7 Raven Studios

: 7 Raven Studios Data d’uscita : 17/8/2022

: 17/8/2022 Genere : Azione, Arcade, Platform

: Azione, Arcade, Platform Versione testata : Nintendo Switch (lite)

Dyna Bomb 2, pubblicato dopo sei anni dall’uscita del primo, è il titolo sequel sviluppato e pubblicato dalla 7 Raves Studios per gli amanti degli Arcade strategici in 2D. Troverete la recensione del primo titolo qui.

In questo capitolo troveremo Jack ed Ela, dopo aver sconfitto il Dr. Brutus, che vogliono godersi una vacanza al mare, il loro soggiorno è però disturbato dall’arrivo di robot e supercriminali, mandati dall’antagonista del primo titolo, pronti a combattere con lo scopo di vendicarsi; trama molto semplice e rivista dal primo. I giocatori potranno scegliere con quale dei due personaggi giocare, oppure, qua la novità del titolo, la possibilità di vincere l’avventura in cooperativa con un amico.

I controlli sono piuttosto semplici: correre, sparare, saltare e volare (avendo però un limite dato dal serbatoio, come il primo titolo). Useremo le bombe per distruggere i nostri avversari, utilizzando colpi a corto e lungo raggio, ma mirare in entrambi i casi è difficoltoso e ciò ti rende facilmente preda dei colpi nemici. La quantità di vita cambia a seconda della difficoltà: Facile equivale ad avere tre punti vita, Normale a due punti ed infine Difficile con uno solo. Il numero limitato dei punti rende il titolo molto più difficoltoso obbligandoci a non subire molti, o nessuno in modalità difficile, danni. Ciò comporta anche all’arrivare allo sfinimento.

Dyna Bomb 2 è diviso in otto mondi con nove fasi più una ciascuno, tuttavia questi sono ampliati da avventure segrete, un capitolo segreto e svariate aree nascoste. Ogni mondo avrà il proprio boss da affrontare. I livelli hanno un unico scopo: trovare la chiave che ci permette di aprire la porta che ci conduce al prossimo. Ognuno di questi ha un determinato numero di munizioni, gemme, mostri e segreti con un timer che ticchetta sulla testa.

Gli scontri finali di ogni capitolo tendono ad essere i più impegnativi, ma l’esplorazione degli altri possono essere i più frustanti. Difatti ci troveremo a schivare anche i colpi dei mostri non visibili sullo schermo, semplicemente perché ci troveremo nella loro traiettoria senza nemmeno avere il segnale acustico che in quelli visibili viene annunciato. Le munizioni sono limitate, di conseguenza, non puoi distrarti nel colpire che si rischia di esaurire le proprie risorse.

Sarà possibile acquistare potenziamenti utilizzando i diamanti o le sfere raccolte durante i livelli. Una difficoltà aggiuntiva è quella di poter guadagnare questi solo una volta finita l’esplorazione, se hai bisogno di un power up ti toccherà rifare un livello precedente e vincerlo, creando così una sorta di dipendenza dal farming. I primi verranno spesi per potenziamenti temporanei, ovvero che scompariranno nel momento della morte, se non prima. Le sfere invece sono essenziali per i potenziamenti permanenti o nuove armi. I diversi stili di combattimento però non cambiano molto la difficoltà di gioco, ma il campo di forza però è utile ma solo se non esaurisci il carburante. Si potrà ottenere l’aliante che ci permette di caricare il carburante mentre si è ancora in volo, ma è tutto lavoro in più senza aggiungere molto valore di intrattenimento aggiuntivo.

Dyna Bomb 2 ha uno stile grafico stravagante e pieno di colori, con una scenografia adatta ad ogni mondo e livello difficilmente l’occhio si annoia. Anche se la risoluzione non è propriamente ottimale, il titolo ha il suo fascino. L’energia che sprigiona il gioco è accentuata anche dal comparto sonoro che unisce musica rumorosa, ma allegra, con diversi effetti sonori. La localizzazione è suddivisa in varie lingue, tra cui anche l’italiano.

In Sintesi Dyna Bomb 2 è un Arcade strategico in 2D. Creato dalla 7 Raves Studios aggiunge una novità dal primo capitolo, ovvero la possibilità di giocare in cooperativa con un amico. Nuovi otto mondi da esplorare e vincere, con le varie difficoltà da imparare a gestire. Voto: 6.5

Pro:

Grafica colorata

Colonne sonore divertenti

✘ Contro:

Non dà alcuna emozione particolare

Ripetitivo

