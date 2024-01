Pillole Indie #73: Crazy Zen Codeword

Crazy Zen Codeword

Piattaforme: Switch

Developer: Onteca

Publisher: Onteca

Data d’uscita: 17/12/2021

Genere: Rompicapo

Versione testata: Switch

Crazy Zen Codeword di Onteca, offre un’esperienza deliziosa e coinvolgente per gli appassionati di parole e coloro che combattono la noia mentre sono in movimento. Nonostante la sua complessità iniziale, il gioco propone un layout di parole crociate con parole mancanti, sfidando i giocatori a inserire lettere corrette negli spazi vuoti. L’opzione di confermare le congetture aggiunge un ulteriore livello di sfida.

L’ambientazione tranquilla nel giardino Zen e lo sfondo atmosferico lo rendono un’esperienza coinvolgente. Consente ai giocatori di risolvere le parole crociate con un’ottica rilassante, anche quando si trovano di fronte a enigmi impegnativi. Offrendo un rifugio minimalista, Crazy Zen Codeword è visivamente accattivante con la sua estetica rilassante.

In termini di gameplay, Crazy Zen Codeword offre diverse modalità, tra cui una modalità di gioco singolo ripetibile e sfide giornaliere per le strisce di vittorie. Lo sblocco di parole durante il gioco consente ai giocatori di creare poesie trofeo, aggiungendo un bonus creativo all’esperienza. Pur concentrandosi principalmente sul completamento delle parole crociate, la flessibilità nei livelli di sfida e l’aggiunta di ulteriori parole mantengono il gameplay coinvolgente.

Nonostante abbia solo una modalità di gioco principale, Crazy Zen Codeword si distingue come un’opzione conveniente e divertente per gli appassionati di puzzle, specialmente su Nintendo Switch. La sua semplicità nella forma e complessità nell’esecuzione lo rendono una scelta eccellente per coloro che vogliono affinare le loro abilità nella lingua inglese divertendosi. La capacità del gioco di istruire i giocatori sui significati delle parole, anche quando indovinate a caso, aggiunge un tocco educativo all’esperienza.

In confronto, Wordle, un titolo free-to-play acquisito dal New York Times, enfatizza anche le sfide di parole su Nintendo Switch. Tuttavia, Crazy Zen Codeword si distingue con il suo focus sul completamento delle parole crociate e la sua ambientazione unica, offrendo ai giocatori un’alternativa coinvolgente nell’esperienza di risoluzione di puzzle.

In Sintesi Crazy Zen Codeword di Onteca per Nintendo Switch è un affascinante gioco di parole crociate. Nonostante la prima impressione intimidatoria, il gioco offre un layout accessibile e stimolante. Ambientato in un tranquillo giardino zen, il titolo promuove una risoluzione rilassante. Con una singola modalità di gioco e sfide giornaliere, il titolo si distingue per la sua ripetibilità. Offrendo un’opzione conveniente rispetto ai libri di puzzle stampati, Crazy Zen Codeword è un’esperienza coinvolgente, educativa e visivamente accattivante su Nintendo Switch. Voto: 6.5

Pro:

Coinvolgente e divertente

Facile da imparare

✘ Contro:

Assenza di traduzione in italiano

