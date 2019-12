“L’Italia a morsi”, la cucina di Chiara Maci arriva su Food Network

Chiara Maci riprende il suo viaggio per la penisola alla ricerca dei prodotti tipici e delle tradizioni culinarie italiane nella nuova stagione de “L’Italia a morsi – con Chiara Maci”, in prima tv assoluta da mercoledì 18 dicembre alle ore 22:00 su FOOD NETWORK (canale 33).

In Italia esiste una rete di grandi appassionate di cucina che hanno preso l’impegno di preservare e tramandare i segreti della tradizione enogastronomica nostrana. Vere custodi dei ricettari regionali, le cosiddette Cesarine rappresentano la più antica rete di cuoche casalinghe d’Italia, amanti dell’arte culinaria e delle specialità made in Italy, che ripropongono ai loro ospiti direttamente nella cucina di casa loro, nei rispettivi home restaurant.

Durante il suo viaggio nel cuore delle regioni italiane, Chiara conoscerà i produttori locali per parlare delle eccellenze tipiche del territorio, e visiterà i luoghi in cui la tradizione prende vita, tra antiche pasticcerie, macellerie e mercati di street food. Andrà poi alla ricerca delle Cesarine per raccontare la loro storia e, dopo aver cercato di scoprire i segreti custoditi nel loro quaderno della nonna, le affiancherà nella preparazione dei piatti portando la sua esperienza e suggerendo variazioni sul tema.

In ogni puntata, Chiara raggiungerà una località diversa del Belpaese, iniziando il suo viaggio da Palermo. Tra le altre mete, Trieste, Modica, Siracusa, Treviso, Spoleto e Firenze.

“L’Italia a morsi” (25×60’) è prodotto da Zerostories per Discovery Italia. Food Network è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 53. La serie sarà disponibile in anteprima su DPLAY PLUS dall’11 dicembre e successivamente anche su Dplay (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play).