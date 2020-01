Ascanio Celestini, Agnese Bertello e Stefania Lattuille a Fuori la voce su laF

Le mediatrici culturali Agnese Bertello e Stefania Lattuille mostrano come l’autoconsapevolezza emozionale e l’ascolto attivo siano gli atteggiamenti che permettono di far crescere il nostro rapporto con gli altri e trovare soluzioni condivise. Sulla base della loro esperienza, raccontano come nelle relazioni sia impossibile eliminare i conflitti, ma quanto possa invece essere utile conviverci e usarli per migliorare i rapporti e la società.

Ascanio Celestini narra invece la storia inedita di un uomo che aspira a essere invisibile agli altri, senza mai dover interagire con nessuno; un giorno, sorpreso da una giornata di pioggia, si vede costretto ad acquistare un ombrello molto appariscente e così obbligato relazionarsi con le altre persone, scoprendo così la dura verità sull’essere invisibile.

“Fuori la voce” è il nuovo format prodotto da EFFE TV e realizzato da Ruvido Produzioni, dove vengono affrontati temi al centro della società di oggi in uno spettacolo di parola, un luogo di incontro e di ascolto di visioni, opinioni e storie differenti, per comprendere meglio il mondo che ci circonda e riscoprire il valore e il diritto all’ascolto, anche in tv.

Sul palco di “Fuori la voce” si avvicendano 24 personaggi, 2 a puntata, una voce nuova, esperta e competente e un esponente della cultura e dello spettacolo, raccontano storie, riflessioni e punti di vista alternativi.

Nelle prossime puntate, sempre aperte dalle copertine di Stefano Massini, sono previsti Federica Cacciola (Martina Dell’Ombra) e Matteo Lancini sulla digital addiction o luce blu (13 gennaio); Oliviero Toscani e Carla Costanzi sull’eterna giovinezza (20 gennaio); Gianluigi Ricuperati e Massimo Temporelli sul futuro (27 gennaio).

“Fuori la voce” è un format originale di laF– la TV di Feltrinelli –prodotto da Ruvido Produzioni. Per Effe TV – Gruppo Feltrinelli: Riccardo Chiattelli, direttore contenuti e comunicazione; Laura Mattavelli, produttore delegato e supervisione editoriale; Francesco Villa, coordinamento produzione; Fabio Pietranera, Chiara Morlacchi, Giorgia Galdiolo, Valeria La Rocca, supervisione creativa, promozione e digitalcontent.