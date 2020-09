CAPCOM annuncia Monster Hunter: Rise e Stories 2 per Nintendo Switch

Annunci

Doppietta di Monster Hunter in arrivo su Nintendo Switch il prossimo anno

Si è tenuto questo pomeriggio il Nintendo Direct Mini organizzato dalla casa di Kyoto e le sorprese non sono affatto mancate.

Fulcro dell’evento è stato infatti l’annuncio di ben due nuovi videogiochi della serie Monster Hunter da parte di CAPCOM.

Partiamo con il nuovo capitolo principale, Monster Hunter: Rise, previsto per il 26 marzo 2021 in esclusiva su Nintendo Switch. Il titolo vanta un comparto grafico completamente rinnovato, probabilmente realizzato con una versione personalizzata del RE Engine, e un nuovo impianto ludico che evolve le ottime basi lanciate con Monster Hunter. World, sfruttando il folklore giapponese per integrare una serie di elementi inediti come la corsa sui muri, e mappe open world in verticale scalabili con il rampino.

A questo si aggiunge anche la possibilità di sfruttare cavalcature per velocizzare ulteriormente lo scorrimento delle mappe.

Il secondo progetto è Monster Hunter Stories 2, sequel dello spin-off del JRPG in stile Pokémon approdato originariamente su Nintendo 3DS. Il gioco sarà disponibile nel corso dell’estate 2021 su Nintendo Switch.