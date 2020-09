PlayStation 5 non sarà retrocompatibile con PS3, PS2 e PS1

Annunci

PlayStation 5 non sarà compatibile con le generazioni precedenti a PS4

In una nuova intervista, Jim Ryan, attuale CEO di Sony Interactive Entertainment, ha confermato ufficialmente che PlayStation 5 non sarà retrocompatibile con i videogiochi appartenenti alla generazione PS1, PS2 e PS3, ma unicamente con quelli della precedente PlayStation 4.

PlayStation 4 ha 100 milioni di giocatori e noi volevamo che gli utenti potessero giocare con i loro titoli anche su PS5. Abbiamo dunque deciso di implementare la retrocompatibilità con PS4 ma durante lo sviluppo della funzionalità abbiamo lavorato in maniera intensa anche sull’SSD ad alta velocità e sul controller DualSense. Per questi motivi, non abbiamo avuto l’opportunità di introdurre anche il supporto ai giochi delle precedenti generazioni.

Per supportare il lancio di PlayStation 5 al lancio, Sony ha deciso di lanciare anche l’iniziativa PlayStation Plus Collection, che permetterà agli abbonati PS Plus di giocare una selezione di titoli provenienti dal catalogo PlayStation 4.

Fonte: Siliconera