Marvel’s Spider-Man: la versione PS5 avrà nuovi modelli, costumi e nuovi trofei

Primi dettagli sulla versione PlayStation 5 di Marvel’s Spider-Man

Come già annunciato da Sony, il lancio di PlayStation 5 sarà accompagnato anche da una nuova versione di Marvel’s Spider-Man, inclusa nella Ultimate Edition di Spider-Man: Miles Morales.

Questa versione del gioco per PS5 sarà quasi un rifacimento che includerà nuovi modelli dei personaggi al passo con la next gen, l’implementazione della tecnologia Ray Tracing e 60 fotogrammi al secondo. Ma non è tutto, ci saranno anche nuovi costumi e trofei.

Ecco quanto rivelato sulle pagine del PlayStation Blog:

“Oltre a migliorare la risoluzione, abbiamo aggiornato gran parte dei modelli per sfruttare al massimo la potenza di PS5. I volti dei personaggi, tra cui il “Peter Parker di nuova generazione”, vantano animazioni straordinariamente espressive, e le strade di New York sono state rese più vibranti grazie a un maggior numero di abitanti e veicoli e a un incremento della distanza visiva. Il tutto con effetti grafici degni della nuova generazione, dai riflessi in ray tracing a sistemi di illuminazione e ombreggiatura più realistici. Al pari di Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales, anche questo remaster offre una modalità ad alte prestazioni con cui vivere l’azione di gioco a 60 frame al secondo. I caricamenti sono stati pressoché azzerati e non mancano il supporto all’audio 3D e al feedback aptico del controller DualSense. Infine, il gioco include trecostumi inediti per Spider-Man, nuove funzioni per la modalità foto e persino trofei aggiuntivi”.

Ricordiamo che i possessori della versione PS4 non riceveranno l’upgrade gratuito a PS5 di questa versione, accessibile unicamente acquistando l’Ultimate Edition di Spider-Man: Miles Morales.

Il gioco originale per PlayStation 4 potrà comunque essere riprodotto su PS5, ma senza l’accesso a queste nuove feature riportate da Insomniac.