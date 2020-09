Microsoft acquisisce Zenimax e Bethesda

La famiglia degli studi first party di Xbox si allarga con una delle acquisizioni più importanti dell’ultimo decennio per il mercato dei videogiochi.

Microsoft ha infatti annunciato l’acquisizione, per un valore di ben 7,3 miliardi dollari, del gruppo Zenimax Media, che riunisce sotto il proprio tetto Bethesda e altri principali studi di sviluppo molto importanti nel settore dei videogiochi, che si tradurrà con l’assorbimento di tutte le IP storiche quali The Elder Scrolls, DOOM e Wolfenstein.

La lista degli studi comprende:

Si tratta di una strategia di mercato audace nella quale rientra ovviamente il GamePass, il servizio in abbonamento di Microsoft che propone un catalogo di oltre 100 giochi accessibili sulle console della famiglia Xbox e PC.

Come confermato nel comunicato stampa ufficiale, i titoli della famiglia Bethesda saranno disponibili al lancio su GamePass per Xbox e PC.

Microsoft ha annunciato oggi il piano di acquisizione di ZeniMax Media, azienda madre di Bethesda Softworks, uno dei più importanti sviluppatori e publisher privati a livello mondiale. Secondo i termini dell’accordo, Microsoft acquisirà ZeniMax Media per 7,5 miliardi di dollari.

Xbox and @Bethesda have worked together for years. We share similar passions and beliefs. Proud to welcome them to Team @Xbox. Excited how we’ll advance gaming together for players everywhere https://t.co/0BcLULyFYF pic.twitter.com/2aectsejsk

— Phil Spencer (@XboxP3) September 21, 2020