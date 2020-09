Tivoo cambia di nuovo faccia e diventa Tivoo Games

Annunci

Da quando un paio di anni fa decidemmo di aprire questo sito e di chiamarlo, dopo tanti tentativi e tante idee, tivoo, in tanti ci chiedevano spessissimo il significato del nome.

Tivoo é un nome che può avere un unico significato ma può anche essere un suono, un onomatopea facendo un piccolo riferimento ai fumetti oppure ai videogames, tivoo si presta a qualsiasi tipo di argomento e contenuto.

In varie occasioni il nome di questo sito suggeriva la tv, quindi tivoo pronunciato come tivù ma noi abbiamo voluto e creato questo sito e blog per non avere necessariamente una sola linea editoriale.

Oggi Tivoo diventa anzi ridiventa Tivoo Games ma abbiamo trattato oltre alla tv anche la telefonia, il lifestyle e poi nuovamente la tv e ora nuovamente il mondo video ludico con news, curiosità, aggiornamenti e recensioni sulle ultime novità dal mondo dei videogiochi e dell’intrattenimento ludico casalingo.

Noi speriamo che questa volta Tivoo rimanga Games e cresca sempre di più sull’onda del mondo dei videogiochi.