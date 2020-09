Horizon: Forbidden West e Spider-Man: Miles Morales usciranno su PlayStation 4

Annunci

Spider-Man: Miles Morales e Horizon: Forbidden West arriveranno anche su PlayStation 4

Con un post pubblicato sul PlayStation Blog, Sony ha confermato ufficialmente che una serie di titoli inizialmente annunciati solo per PlayStation 5, saranno disponibili anche su PlayStation 4 come produzioni cross-gen.

I titoli in questione saranno Spider-Man: Miles Morales, Horizon: Forbidden West e Sackboy A Big Adventure.

Ecco il post pubblicato sul PlayStation Blog:

“Inoltre, sappiamo che la community di PS4 passerà a PS5 in momenti diversi e siamo lieti di annunciare le versioni per PS4 di alcune delle nostre esclusive. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure e Horizon Forbidden West verranno lanciati anche su PS4. Sebbene questi tre giochi siano stati progettati per sfruttare PS5 e le sue esclusive funzionalità di nuova generazione come l’SSD ad altissima velocità e il controller DualSense, anche i possessori di PS4 potranno godersi queste esperienze al momento del lancio. Le versioni digitali dei giochi di lancio per PS4 includono un aggiornamento gratuito su entrambe le console PS5, mentre le versioni su disco di questi giochi per PS4 includono un aggiornamento gratuito su PS5 con unità disco Blu-Ray Ultra HD”.