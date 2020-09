Annunci

Dopo il successo delle prime due stagioni, torna “La clinica per rinascere – Obesity Center Caserta”, il format originale prodotto da Endemol Shine Italy con la collaborazione di Pesci Combattenti per Discovery Italia, in onda da lunedì 7 settembre su REAL TIME (canale 31) alle ore 23.05.

In questa stagione otto persone, con patologie legate all’obesità, si rivolgono al Dott. Cristiano Giardiello – Direttore del Dipartimento di Chirurgia della Clinica Pineta Grande di Castel Volturno in provincia di Caserta – per cambiare completamente vita.

Ogni episodio racconterà la storia di uno dei protagonisti che affronterà il percorso per poter tornare a vivere una vita sana che a seconda dei casi comporterà un intervento di riduzione dello stomaco o di bypass gastrico. A supportarli insieme al Dott. Giardiello, la dottoressa Filomena Cesaro, psicologa – psicoterapeuta, e la dottoressa Rita Schiano Di Cola, dietista.

I protagonisti di questa terza stagione saranno Luigi 207kg, Maddalena 180kg, Fabio 223 kg, Michela 156 kg, Giuseppe 252 kg, Antonietta 179 kg, Davide 221 kg e Michela B. 171 kg: seguiremo ognuno di loro per sette mesi durante i quali affronteranno tutte le difficoltà che un tale cambiamento implica a livello fisico e mentale.

Luigi, dopo il divorzio e la separazione da sua figlia, si rifugia nel cibo e malgrado ben due infarti che lo costringono a lasciare il lavoro continua instancabilmente a mangiare.

Maddalena ha sempre avuto come compagna una grande solitudine che l’ha portata ad avere così poca fiducia in se stessa da trovare l’unico conforto nel cibo.

Fabio nasconde un grande segreto che lo porta a soffocare il suo sconforto mangiando senza sosta.

Michela invece è una donna bellissima e felicemente sposata con tre figli ma da sempre combatte la sua battaglia contro l’obesità.

Giuseppe ha avuto un’infanzia travagliata e una storia familiare molto difficile, Antonietta è stata vittima di bullismo, Davide ha realizzato la gravità della sua condizione fisica solo dopo la recente perdita della mamma e infine Michela B., che è dovuta crescere troppo in fretta.

A complicare ulteriormente le vicissitudini personali degli otto protagonisti di questa edizione l’Emergenza Sanitaria Nazionale legata al virus del Covid-19: i mesi precedenti all’operazione sono infatti stati registrati nel periodo di pre-Covid, mentre il post-operatorio a seguito del termine lockdown; tutti i protagonisti hanno dunque affrontato il periodo più delicato della loro esistenza in piena emergenza sanitaria, isolati dal resto del mondo e lontano dagli affetti.

Chi di loro sarà riuscito a portare a termine l’obiettivo e a dare una svolta definitiva alla propria vita?

“La clinica per rinascere – Obesity Center Caserta” (8X60’) è realizzato da Endemol Shine Italia e Pesci combattenti per Discovery Italia. Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre, su Sky canali 160 e 161, Tivùsat Canale 31. La serie sarà disponibile in anteprima su DPLAY PLUS dal 31 agosto e successivamente anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play).