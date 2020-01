La prova del cuoco, la nuova settimana su Rai Uno con Elisa Isoardi

Lunedì 6 gennaio alle 12.20 su Rai1, puntata mini de La prova del cuoco, per festeggiare il giorno dell’Epifania. Si parte con il temibile Duello dei Campioni, tra il “power chef” Alessandro Giagnetich e il “cannibale” Michele Cannistraro.

Prove Individuali speciali, con i giudici al lavoro dietro le cucine. Carlo Spallino Centonze cucinerà insieme a Elisa Isoardi e Lorenzo Sandano insieme a Claudio Lippi, mentre la chef Cinzia Fumagalli farà da giudice ai suoi stessi colleghi. Gara Finale tra Riccardo Facchini e Pasquale Rinaldo.

La puntata di martedì 7 gennaio si apre con una Prima Manche speciale a tema “calzone”, che avrà come protagonisti due “re”, quello della pasticceria Sal de Riso e quello della pizza Gino Sorbillo. Per le due Prove Individuali, Daniele Persegani preparerà una torta di barbabietola e cioccolato, mentre Marco Bottega cucinerà dopo un’imperdibile lezione di cucina di Alessandra Spisni. Nella Gara Finale si scontreranno Cristian Bertol e Paolo Zoppolatti.

Mercoledì 8 gennaio saranno i due emiliani Alessandra Spisni e Daniele Persegani ad affilare i coltelli e ad attizzare i fuochi per il Duello dei Campioni, mentre la chef Cinzia Fumagalli metterà alla prova Elisa Isoardi e Claudio Lippi con una delle sue temibili lezioni di tecniche di cucina. Angelica Sepe e Marco Rufini saranno i protagonisti delle Prove Individuali, mentre la Gara Finale vedrà una sfida tra Joseph Micieli e Luca Natalini.

La puntata di giovedì 9 gennaio si aprirà con una Prima Manche a tema “fesa di tacchino” e saranno Natale Giunta e Ginevra Antonini a dover creare due ricette originali e gustose a partire da questo ingrediente. Per le Prove Individuali, Alessandra Spisni preparerà gli gnocchetti di ricotta e la toscanissima Luisanna Messeri cucinerà il “peposo”. Inoltre, Natalia Cattelani insegnerà tutti i trucchi per decorare le crostate in modo da lasciare tutti a bocca aperta. Gara Finale tra Martino Scarpa e Juri Risso.

Venerdì 10 gennaio si apre all’insegna dell’adrenalina con il Duello dei Campioni. Chi sarà il migliore tra Luigi Pomata e Michelangelo Sparapano? Dopo una lezione sulla carne tenuta da Fabrizio Nonis, per le Prove Individuali cucineranno il “vulcanino” Natale Giunta e il maitre chocolatier Guido Castagna.

Nell’ultima e decisiva Gara Finale, che decreterà il concorrente vincitore, che si porterà a casa fino a 3000 euro, si scontreranno Gian Piero Fava e Franco Marino.