Detto fatto, riprende il factual di Rai due dopo la pausa festiva

Dopo la pausa natalizia, Bianca Guaccero e i tutor di Detto Fatto tornano tutti i pomeriggi su Rai2 alle 14. Nel cast del programma, prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy, ci sono Carla Gozzi, Guillermo Mariotto, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Si riparte martedì 7 gennaio con un tutorial dell’esperta di fitness Jill Cooper, che mostrerà alcuni esercizi utili per iniziare al meglio e in forma l’anno. Mamma Risparmio, Ilaria Cuzzolin, darà invece dei consigli per fare acquisti durante i saldi e Giustina Dibello farà una ricetta con ingredienti riciclati dopo le feste. Spazio poi ai buyers del programma, che questa settimana ospiteranno in giuria Carla Gozzi.

Mercoledì 8 gennaio ci saranno Nenella Impiglia con la sua rubrica dedicata alle scarpe, che avrà ospite Benedetta Mazza, Nicola Santini con il suo spazio di cucina e bon ton, Patrycja Lewicka e Joanna Grunt, le due amiche che hanno introdotto un servizio di misurazione per scegliere al meglio la propria lingerie.

Giovedì 9 gennaio tra i tutor ci saranno l’”Estetista Cinica” Cristina Fogazzi, Gianni Molaro con i suoi abiti da sposa, l’hair designer Salvo Filetti e lo Chef Simone Finetti.

Venerdì 10 gennaio tornerà l’esperta di moda curvy Elisa D’Ospina. Spazio poi alla personal trainer Sara Marinaccio, alla meccanica Elena Giaveri, con alcuni consigli per la guida invernale, e allo chef Antonino Orfanò.