Io Scrivo, l’esclusiva docu-fiction sull’arte della scrittura di Matilde D’Errico

Va in onda sabato 4 gennaio su Rai3 alle 22.05, il film-documentario di Matilde D’Errico “Io scrivo“.

Scrivere per capire, per metabolizzare e affrontare le emozioni che genera la diagnosi e la cura di una malattia come il tumore al seno. Questo lo scopo del progetto di storytelling realizzato con alcune donne del reparto di Senologia e Terapie Integrate del Policlinico Gemelli di Roma.

A guidarle come insegnante, Matilde D’Errico, autrice e regista del documentario, che ha affrontato e curato nel 2016 un tumore al seno.

“Io scrivo” racconta la vita, fuori e dentro l’ospedale, delle dodici donne che frequentano il laboratorio di scrittura per imparare a gestire, attraverso l’azione dello scrivere, le proprie emozioni e descrive anche la vita di medici e infermieri del reparto di Senologia del Policlinico Gemelli e le attività della onlus “Susan G. Komen Italia”, da sempre impegnata nella lotta contro il tumore al seno.