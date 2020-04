“Scuola@Casa Maturità”, l’offerta di Rai Scuola anche per i prossimi esami di Stato

Annunci

Un’offerta dedicata agli studenti che affronteranno l’Esame di Stato. È “Scuola@Casa Maturità” al via martedì 28 aprile su Rai Scuola: tutti i giorni – alle 10:00 e alle 15:00 – due lezioni di 30 minuti tenute da docenti universitari, Accademici della Crusca e Accademici dei Lincei per aiutare gli studenti ad affrontare la prova di maturità.

Gli argomenti di queste lezioni sono indicati da insegnanti degli istituti secondari di secondo grado con una lunga esperienza nelle commissioni di esame: i docenti analizzeranno l’argomento della lezione, rispondendo con la loro competenza ma con un approccio che sarà utile agli studenti che faranno l’Esame quest’anno, anche tenendo conto delle particolari caratteristiche che essa avrà.

Tra i primi nomi, Giulio Ferroni, Valeria Della Valle, Giuseppe Patota, Gabriele Pedullà per l’Italiano; Felice Cimatti e Maurizio Ferraris per la Filosofia e per i percorsi didattici su Costituzione e Cittadinanza; Paolo Ercolani per la filosofia, Umberto Gentiloni per percorsi interdisciplinari; Licia Troisi per Geografia Astronomica; Federico Pirrone per il Latino; Massimo Giuseppetti per il Greco; Carlo Doglioni per Scienze della Terra; Giorgio Manzi per le Scienze.