Cardinal, uno spietato serial killer conclude la serie crime su laF

Annunci

Un’ultima indagine per il tormentato detective John Cardinal: martedì 28 aprile arriva su laF (Sky 135) in prima tv assoluta l’attesa quarta stagione di Cardinal – La notte più fredda, con cui si conclude la serie thriller canadese che ha conquistato critica e pubblico e tratta dai romanzi di Giles Blunt.

Interpretato da Billy Campbell, Cardinal e la sua collega Lisa Delorme (Karine Vanasse), legati ormai da una profonda amicizia fatta di silenzi intensi ed eloquenti, si trovano di fronte a scelte che potrebbero portare le loro strade a dividersi: lui per preservare il rapporto con la figlia Kelly (Alanna Bale) e lei a causa di un’opportunità di lavoro a Toronto.

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in anteprima e con puntualità tutte le nostre News iscrivendovi al Canale Telegram, il nostro canale tematico.

Prima però una terribile indagine li costringe a collaborare ancora una volta insieme: un caso apparentemente banale che coinvolge un politico scomparso si trasforma presto in una serie folle di omicidi, nei quali il serial killer rapisce e uccide le proprie vittime congelandole, sfruttando la glaciale notte canadese della baia di Algonquin.

Il nuovo avversario di Cardinal e Lisa colpisce le proprie vittime in maniera apparentemente casuale, disorientando i due detective che si trovano così in grande difficoltà a collegare gli indizi di questo agghiacciante scenario. L’indagine si complica ulteriormente quando si intreccia con le vicende personali e i trascorsi dei due investigatori, sempre più disorientati da quest’ultimo caso che potrebbe costare loro la vita.

La serie “Cardinal”, coprodotta dallo stesso Giles Blunt, è distribuita con successo in USA, Australia, Israele, UK, Spagna, Germania, Scandinavia.

L’appuntamento con Cardinal – La notte più fredda, quarta e ultima stagione composta da 6episodi da 60 minuti ciascuno, è il 28 aprile 2020 alle ore 21.10 su laF(Sky 135) per 3 martedì ed è disponibile On Demand su Sky e su Sky Go.