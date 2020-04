Happiness Continues: A Jonas Brothers Concert Film, su Amazon Prime Video il dietro le quinte del tour Jonas Brothers

Happiness Continues: A Jonas Brothers Concert Film, un nuovo dietro le quinte della band dei Jonas Brothers, il celebre trio nominato ai Grammy, e sul loro tour sold out del 2019 “Happiness Begins” è disponibile ora, in esclusiva, su Amazon Prime Video in più di 200 paesi nel mondo.

Proseguendo il viaggio che ebbe inizio con il documentario Amazon Original dell’anno scorso intitolato Chasing Happiness, Happiness Continues restituisce l’esperienza di un concerto dal vivo della band e regala uno spaccato esclusivo sulla vita on the road dei Jonas Borthers.

Il film include anche i video delle performance di alcuni loro grandi successi come “Burnin’ Up,” “S.O.S.” e “Year 3000,” i pezzi dell’album “Happiness Begins” che ha scalato le classifiche e la loro hit “Sucker” che ha raggiunto la posizione numero 1 della classifica Billboard.

Happiness Continues fornisce agli spettatori un posto in prima fila nei palazzetti pieni di fan a Miami, Vancouver e Città del Messico, ma anche nell’atmosfera intima del Cobra Lounge di Chicago, dove si sono esibiti per la prima volta in 12 anni.

Happiness Continues regala ai fan un’immagine più profonda di come Nick, Joe, e Kevin affrontano la vita in tour cercando di mantenere in equilibrio la musica, le loro vite private e la loro relazione tra fratelli.

Happiness Continues è reso disponibile su base mondiale e sarà fruibile in esclusiva su Prime Video in più di 200 paesi. I sottotitoli, nelle diverse lingue, saranno a disposizione nei prossimi giorni.

Happiness Continues è prodotto da Philymack e Amazon Studios in collaborazione con Polygram Entertainment e Federal Films. Produttori esecutivi sono Phil McIntyre, John Lloyd Taylor, Monte Lipman, Wendy Goldstein, e Baz Halpin. Happiness Continues è diretto da Anthony Mandler.

Dopo sei anni di stop i Jonas Brothers hanno preso il mondo alla sprovvista rilasciando nel 2019 il loro singolo di successo e apprezzato dalla critica “Sucker.” Il singolo, doppio di platino, ha raggiunto subito il primo posto della classifica Billboard ed è stata la prima volta, in questo secolo, che una band ha raggiunto la prima posizione con un singolo appena uscito.

La band ha poi realizzato Chasing Happiness, un documentario Amazon Original, che ripercorre la rinascita e il ritorno sulle scene della band prima di far uscire il loro terzo album, diventato di platino, Happiness Begins (Republic Records).

Per il resto dell’anno la band si è dedicata al tour sold out “Happiness Begins Tour,” che conta più di 1.2 milioni di biglietti venduti.